Sadade miljonite eurode suurune investeering on kavas teha veel praeguse valitsuse ametiajal, vahendas Yle.

Arctia kaheksast jäämurdjast vanemad on võetud kasutusele juba 1950. ja 1970. aastatel. Jäämurdjate abi vajavad kauba- ja reisilaevad on aga vahepealse ajaga muutunud üha suuremateks ning seetõttu peavad ka jäämurdjad ajaga kaasas käima. Samuti tuleb edaspidi arvesse võtta ilmastiku muutumisest tulenevaid muutusi, samuti ka jäämurdjate tekitatavat keskkonnasaastet.

"laevad on tänapäeval laiemad ning laevamootorite võimsus on keskkonnanõuete tõttu varasemast väiksem, mistõttu vajadus abi järele kasvab," selgitas Arctia tegevjuht Maunu Visuri.

Soome praegustest jäämurdjatest suudab vaid üks teha jää sisse 31 meetri laiust laevateed, mis on saamas üldiseks standardiks.

Visuri lisas samas, et senistele laevadele on aastate jooksul tehtud palju uuendusi ja seega mingeid paanikast ajendatud kiireid otsuseid teha ei tule. Peamine eesmärk on tagada, et hangitav tehnika vastaks ka tuleviku vajadustele.

Samuti uurib Soome valitsus võimalust teha selles valdkonnas koostööd Rootsiga.

Valdkonna eest vastutav minister Sirpa Paatero märkis, et hetkel pole jutt siiski jäämurdjate ühishankest, vaid koostööst ehk jäämurdjaid hankides tuleks arvestada nii Soome rannikuga kui Rootsit puudutava koostööga.

Paatero tuletas meelde, et tegemist on suure investeeringuga ajal, mil ka piirivalvel on oma vajadused ning ka kaitseväes on käimas suured laevahanked. Seega peaks nende hangete graafikuid koos käsitlema.

Rahandusminister Martin Helme allkirjastas juunisl käskkirja, millega eraldatakse vabariigi valitsuse reservi sihtotstarbelistest vahenditest 300 000 eurot jäämurdja Tarmo remondiks, et see saaks veel viis aastat veeteede ameti teenistuses jätkata. Jäämurdja Tarmo on ehitatud 1963. aastal.