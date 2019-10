Vabatahtlike ehk enamasti kolmanda samba nime all tuntud pensionifondide reaaltootlus jäi üle kogu Euroopa 2018. aastal viletsaks ning kõige sügavamas miinuses oli see investoriõiguste ühenduse Better Finance andmeil Eestis.

Kolmanda samba pensionifondide inflatsiooni ja tasude järgne tootlus oli 2018. aastal Better Finance andmeil Eestis -9,8 protsenti, kirjutab The Financial Times.

Sügavas miinuses oli reaaltootlus ka Leedus, Lätis, Bulgaarias, Hispaanias. Pisut üle nulli küündis see vaid Austrias.

Ka teise samba reaaltootlused olid enamasti miinuspoolel. Eesti fondide 2018. aasta tootluseks annab Better Finance -5,79 protsenti.

Perioodil 2003-2018 oli Eesti teise samba fondide reaaltootlus -0,01 protsenti ja kolmanda samba fondidel 0,64 protsenti.

Haldustasud olid pensionifondide reaaltootluse peamiseks allatoojaks, märkis Better Finance. Tihti on need läbipaistmatud ja keerulised.