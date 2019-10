Kokk (Isamaa) rääkis ETV hommikuprogrammis "Terevisioon", et komisjonis oli eelarvearutelude käigus kütuseaktsiis korduvalt teemaks ning praeguseks on kokku lepitud, et veebruari lõpuks valmib analüüs, mis puudutab nii diisli- ja bensiiniaktsiisi kui ka gaasiaktsiisi. Kokk tõdes, et gaasiaktsiisil on suur mõju nii inimeste kodusoojusele kui ka katmikaladel kurke ja salateid kasvatavatele ettevõtjatele, kelle tootmishinda gaasi hind oluliselt mõjutab.

"Võib ka juhtuda ime, et midagi selle sama riigieelarve ajal muutub," ütles Kokk, lisades, et eelarve parandusettepanekud saavad tulla alles pärast seda, kui riigieelarve on läbinud kolmapäeval parlamendis esimese lugemise.

Riigikogu alustab kolmapäeval järgmise aasta riigieelarve arutamist.

Eelarve eelnõu kohaselt on tuleval aastal Eesti riigi kulude maht 11,6 miljardit eurot ja tulude maht 11,8 miljardit eurot.

Võrreldes tänavuse aastaga kasvavad kulud ligi 240 miljonit eurot ja tulud 760 miljonit eurot. Siiski on järgmise aasta eelarve tehniliselt puudujäägis.