Riigikogu alustab järgmise aasta riigieelarve arutamist

Eelarve eelnõu kohaselt on tuleval aastal Eesti riigi kulude maht 11,6 miljardit eurot ja tulude maht 11,8 miljardit eurot, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Võrreldes tänavuse aastaga kasvavad kulud ligi 240 miljonit eurot ja tulud 760 miljonit eurot. Siiski on järgmise aasta eelarve tehniliselt puudujäägis.

Teisipäeval arutati tuleva aasta eelarve eelnõud riigikogu rahanduskomisjonis, kus tutvustasid oma haldusala aspekte nelja ministeeriumi ministrid.

"Täna kuulame viimaseid ministreid, kas nad on rahul sellega, kas on kohti, mida peaks veel muutma, sest esimese ja teise lugemise vahel on võimalik riigieelarvet muuta," ütles rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk (I).

"Küllap neid paradusettepanekuid tuleb omajagu opositsioonilt. See on tavaline. Ma ei näe praegu erilist põhjust mures olla, et riigieelarve õigeaegselt vastu võetud ei saa. Aga riigieelarve on aasta üks tähtsamatest eelnõudest, selle ümber palju poliitilist piikidemurdmist tuleb," sõnas rahandusminister Martin Helme (EKRE).