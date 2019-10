Hakkepuit ja gaasiküte kergitavad toasooja hinda

Alanud kütteperioodil püsib toasooja hind vähemalt esialgu eelmise aasta tasemel. Konkurentsiametile on esitatud vaid mõned hinnatõusutaotlused. Küll aga võib toasooja hind tõusta järgmisel aastal, sest hakkepuit on kallinenud ning tõenäoliselt kerkib ka gaasi hind.

Konkurentsiameti menetluses on praegu alla kümne hinnataotluse erinevatelt küttefirmadelt. Nende järgi toasooja hind enamikes võrgupiirkondades sellel sügisel pigem langeb. Samas suurim soojuse tooja ja kaugkütte teenuse pakkuja Utilitas taotleb Tallinna piirkonnas 80-sendist hinnatõusu megavatt-tunni kohta.

Utilitase juhi Andres Veske sõnul tuleneb hinnataotlus gaasi kallinemisest, sest Tallinnas sõltub soojatootmine veel 40 protsendi ulatuses maagaasist.

"Tallinlased, kes on meie kõige suurem tarbijaskond, naudivad võrreldes näiteks eelmise aastaga koguni 11 protsendi võrra odavamat hinda. Tallinnas ei olegi hind tõusnud ja mõnedes teises kohtades ka," ütles Utilitas Eesti juhatuse esimees Andres Veske "Aktuaalsele kaamerale".

Samas tõusevad küttehinnad võrgupiirkondades, kus kasutatakse sooja tootmiseks peamiselt hakkepuitu. Selle hind tõusis aasta alguses 20 protsenti, mil Uitilitas tegi hankeid järgmiseks kütteperioodiks.

"Hindade poolest oleme väga stabiilsed. Me võime öelda, et mõnedes kohtades meil on hinnad natuke tõusnud. Meie maksimum on olnud kaheksa protsenti, suurimad on siin olnud Keila ja Haapsalu," ütles Veske.

Tartus ja Pärnus hakkepuidust soojust tootva Fortumi sõnul olenebki nende soojuse hind toorme hinnast.

"Tartus me oleme viimase kolme aastaga hinda alandanud ca üheksa protsenti. Kas nüüd hinnad tõusevad, seda me hetkel ei oska öelda, me ei ole ühtegi hinnatõusu taotlust konkurentsiametile esitanud. Me täna küll arvutame, et kas on vaja hinda tõsta, ja selle põhjus on üks - hakkepuidu hinnad on lihtsalt tõusnud," põhjendas Fortum Tartu juhatuse esimees Margo Külaots.

Kuid näiteks 40 kaugkütte võrgupiirkonda omaval Advenil langeb soojuse hind just piirkondades, kus on hiljuti käivitatud uus hakkepuidu katlamaja. Teistes katlajamajades on hindu korrigeeritud ülespoole juba eelnevatel kuudel, mistõttu neis hind enam ei muutu.

Keerulisemas olukorras on võrgupiirkonnad, kus soojust toodetakse maagaasiga. Elering tõstab järgmisest aastast gaasivõrgu tasu 24 protsenti ja gaasiaktsiis tõuseb 25 protsenti.

"Riiklikud aktsiisid tõusevad, need tõstavad hinda ligi kaks eurot megavatt-tunnist. Teine tõus tuleb Eleringi poolt ülekandetasudest. Ehk siis võrguteenused, mis meile osutatakse ja ka riiklkud maksud tõstavad seda gaasi hinda kokku pea kümme protsenti," ütles Adven Eesti juhatuse esimees Urmo Heinam.