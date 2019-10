Lätis Daugavpilsi linnas hakkasid kolmapäeval levima kuulujutud riigi suurima panga ehk Swedbanki stabiilsuse kohta. Kuulujuttude tulemusena tekkisid pangaautomaatide juurde järjekorrad ning mõnes automaadis sai ka sularaha otsa. Läti võimud on asunud kuulujuttude levitamise asjaolusid uurima.

Swedbank kinnitas oma teadaandes, et panga tegevus nii Lätis kui ka teistes riikides on täiesti stabiilne ning seda näitavad ka neljapäeval avalikustatud kolmanda kvartali tulemused, mille kohaselt on panga kasum ainuüksi Lätis ulatunud sellel aastal 83 miljoni euroni, vahendasid TV NET ja Dienas Bizness.

Samas märkis pank, et austab oma klientide soove pääseda ligi sularahale ning seetõttu tagatakse, et Daugavpilsis asuvad pangaautomaadid on täidetud.

Läti finantsinspektsioon tuletas juhtumi valguses meelde, et valede levitamine Läti pangandussektori kohta on kriminaalselt karistatav ning selliste kuulujuttude levitamine võib halvimal juhul tuua kaasa kuni viie aasta pikkuse vabadusekaotuse.

Juhtumist on lisaks finantsinspektsioonile teavitatud ka politseid ja riikliku julgeoleku teenistust.

Läti Swedbanki pressiesindaja Janis Krops kommenteeris, et sihilik kuulujuttude edastamine sai alguse kolmapäeva õhtul ning neljapäevaks oli pangaautomaatide juures juba rahulikum. Mingit märkimisväärset lisakulu juhtum panga jaoks ei tekitanud.

"Pangaautomaatide monitooringusüsteem näitab, et Daugavpilsi elanikud on rahunenud. Tõenäoliselt on olnud selgitustöö meedias tulemuslik," lisas ta ja rõhutas, et sellist fenomeni oli märgata ainult Daugavpilsis, mujal Lätis kuulujutud levima ei hakanud.

Krops rääkis, et võimud uurivad praegu juhtumit, sest tundub, et kuulujutte levitati teadlikult ja võimalikke tagajärgi silmas pidades.

Riigi lõunapoolses kaguosas asuv Daugavpils on Läti suuruselt teine linn. Tegu on tööstuslinnaga, kus suurem osa elanikest on venekeelsed.