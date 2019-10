Finantsjärelevalvemenetlus algatati rahapesu tõkestamise reeglite järgimise kontrollimiseks, teatas inspektsioon.

Eraldi seisvas väärteomenetluses selgitatakse välja, kas on sooritatud rahapesu tõkestamise reeglite rikkumist kirjeldavale väärteokoosseisule vastav õigusvastane tegu, kas isik on selle toimepanemises süüdi, kas esinevad väärteomenetluse lõpetamise asjaolud ja muud olulised küsimused.

Väärteomenetlus on suunatud karistamisele, finantsjärelevalvemenetluse eesmärgiks on isiku käitumise suunamisega hoida finantsstabiilsust, turu läbipaistvust. Swedbank AS suhtes jätkub ka finantsjärelevalvemenetlus.

Finantsinspektsioon teeb antud finantsjärelevalve asjas koostööd Rootsi ja Balti riikide pädevate asutustega. See tähendab, et finantsjärelevalveasutused koordineerivad oma tegevust ning jagavad omavahel teavet ning hinnanguid.

Finantsinspektsioon ei vii läbi kriminaalmenetlust ega ole selleks pädev uurimisasutus. Inspektsiooni kavandab menetluse tulemustest teada anda kõige varem järgmise aasta alguses.