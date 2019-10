Marju Himma: "Lahutus Eesti moodi" aitab paremaks pereinimeseks kasvada

Üks hea kodumaine draamasari ühendab Eestit kultuuriliselt. Võtkem näiteks kasvõi "Õnne 13" - ükskõik, kas see meeldib või ei meeldi, kas vaatate või ei vaata, ikka on selle suhtes mingi seisukoht. Sama lugu on värske sarjaga "Lahutus Eesti moodi" . See on sari, mis kas kindlasti meeldib või ei meeldi üldse, aga mõtlema paneb igal juhul, leiab Vikerraadio meediakommentaaris Marju Himma.

Sarja "Lahutus Eesti moodi" peategelased on ettevõtjast Laura ja muusikaõpetajana töötav Aksel, kelle 25 aastat kestnud abielu on jõudmas lahutuseni. Miks? Statistiliselt lähevad ikka laiali ju abielud varem ning kui nii kaua ollakse oldud samas liidus, siis milleks enam vaevuda välja astuma.

Laura ja Aksli abielu on aga üsna kohane peegelpilt praegusest Eestist. Endisest pealtnäha matšomehest on saanud õllekõhukesega vinguv rahvuskonservatiiv. Naine on aga jõudnud "parim enne" kuupäeva lähedale ning ettevõtjast liberaalina on teinud otsuse lahkuda abielust, mille ülalpidamine on suures osas tema õlul. Kõige selle vahel on täiskasvanuikka jõudnud lapsed, kellel on kõigest üsna ükskõik.

Stsenarist Martin Algus on oma varasemategi töödega näidanud oskust luua meisterlikku dialoogi ning tabada teravalt sotsiaalset närvi. Nii ka selles sarjas.

Pealtnäha kurbnaljakas sari pakub naljakaid äratundmishetki.

Näiteks meestest, kes elavad ikka veel 1990. aastates ja arvavad, et on perepead, isased karjajuhid. Isegi kui tegelikult on naine olnud see, kes iseenda harimise ja poolekstöötamisega on toonud leiva lauale, koolitanud lapsed ja ehitanud maja. See pakub peegelpilti mehest, kes oma osavõtmatusega muutubki selleks välja- ja ilmajäetuks, kellest praegu ühiskonnas üha rohkem räägitakse.

Ja siis naine, kes on veerandsada aastat välja kannatanud vinguvat ja piiratud maailmaga meest, ehitanud üles firma, arendanud ennast ja kasvatanud lapsi. Kuid on ületöötamise ja üha suurema pingutamise kõrval ära ununenud selle, mis perest perekonna teeb: lähisuhted.

"Lapsed, kellel on ükskõik vanematest, üksteisest, isast ja emast, ei kasva selliseks mitte nutiseadmete ja interneti mõjul, vaid puudulike suhete tõttu."

Selle sarja perekond on musternäidis sellest, mis juhtub kui pereliikmed eksisteerivad vaid formaalselt perekonnana. Lapsed, kellel on ükskõik vanematest, üksteisest, isast ja emast, ei kasva selliseks mitte nutiseadmete ja interneti mõjul, vaid puudulike suhete tõttu. Selles sarjas teevad lapsed vanemate lahutusest internetis menukaks kujuneva video, mis on samuti naljakas, aga järele mõeldes päris kurb ja väärastunud.

Paneb mõtlema, kas pole? Vinguv mees, standardi järgi pingutav naine, tuimad lapsed. Komöödiasarjana on naljakas vaadata, aga lõputiitrite ajal võiks igaüks korraks mõelda, milline tegelaskuju ja toimimisviis temast rääkis. Kindlasti ühendab see meid eestlastena, aga vahest aitab ka paremaks pereinimeseks kasvada.

"Lahutus Eesti moodi" on ETVs eetris reedeti kell 20. Stsenarist on Martin Algus, režissöör Ergo Kuld. Peaosades on Liina Vahtrik ja Jan Uuspõld.

