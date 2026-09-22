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Otse kell 12: Tallinna pressikonverentsil räägitakse telemaja kinnistu detailplaneeringust

Eesti
Telemaja kinnistu tulevikulahendus detailplaneeringu algatamise seletuskirjas.
Telemaja kinnistu tulevikulahendus detailplaneeringu algatamise seletuskirjas. Autor/allikas: Kadarik Tüür Arhitektid
Eesti

Kell 12 algaval linnavalitsuse pressikonverentsil osalevad linnapea Peeter Raudsepp, abilinnapead Riina Solman, Tiit Terik, Andrei Kante ja Joel Jesse. Pressikonverentsi saab vaadata otsepildis ERR-i portaalist.

Pressikonverentsil käsitletavad teemad: "Ohutu koolitee" projekti edasised arengud, kiirabivõrgu kavandatavad muudatused, F. R. Faehlmanni tn 10/Gonsiori tn 27 kinnistu detailplaneering (telemaja), "Vanemate kooli" programmi käivitamine.

Toimetaja: Urmet Kook

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