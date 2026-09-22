Otse kell 12: Tallinna pressikonverentsil räägitakse telemaja kinnistu detailplaneeringust
Kell 12 algaval linnavalitsuse pressikonverentsil osalevad linnapea Peeter Raudsepp, abilinnapead Riina Solman, Tiit Terik, Andrei Kante ja Joel Jesse. Pressikonverentsi saab vaadata otsepildis ERR-i portaalist.
Pressikonverentsil käsitletavad teemad: "Ohutu koolitee" projekti edasised arengud, kiirabivõrgu kavandatavad muudatused, F. R. Faehlmanni tn 10/Gonsiori tn 27 kinnistu detailplaneering (telemaja), "Vanemate kooli" programmi käivitamine.
Toimetaja: Urmet Kook