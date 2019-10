Paavst: "kiskjad" peavad lõpetama Maa rüüstamise

On aeg, et "kiskjad" lõpetaksid Maa rüüstamise kasusaamise eesmärgil, ütles paavst Franciscus pühapäeval, tuues hoiatavaks näiteks Amazonase armilise näo.

"Vaeseid ähvardavad arengu kiskjalikud mudelid," ütles paavst missal, millega lõppes kolm nädalat kestnud Vatikani sinod. "Mineviku vigadest ei ole piisanud, et lõpetada haavade põhjustamine meie vendadele ja õdedele ning meie õele Maale, oleme näinud seda Amazonase piirkonna armilisel näol," ütles kirikupea.

184 katoliku piiskoppi, põlisrahvaste esindajad ja eksperdid arutasid kolme nädala jooksul Amazonase piirkonna probleeme alates vihmametsade hävitamisest ja kliimakriisist ning lõpetades maahõivamise ja põlisrahvaste ekspluateerimisega.

Paavst hoiatas, et inimestel, kes jahivad hoolimatult kasu, mõtlemata nõrkadele ja haavatavatele, tuleb selle eest maksta, sest vaesed on taevariigi väravavahid.

"Nemad on need, kes kas avavad väravad igavesele elule või jätavad need suletuks," rõhutas kirikupea.