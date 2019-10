Mehed sisenesid Vee Perearstikeskusesse kolmapäeva hommikul kella 10 paiku.

"Ühel mehel oli käes relvataoline ese. Ta läks ühele töötajale külje alla ja hakkas midagi karjuma ja nõudis, et teine mees võtaks välja pommi. Pole raske ette kujutada, mida meie töötajad tundsid," rääkis perearst Ingrid Alt ERR-ile.

Ta ütles, et arst proovis sekkuda ja ründajad enda tuppa suunata, kuid see ei õnnestunud.

"Küsimus oli selles, et nad polnud saanud haiglast psühhiaatrilist abi. Arst lubas aidata, aga nad ei kuulanud teda," kirjeldas Alt.

Seejärel helistas üks parearstikeskuse töötaja teisest toast politseisse, politsei tuli kohale, sundis mehed põrandale pikali ja viis seejärel ära.

Paide patrullitalituse juht Halar Hallimäe rääkis ERR-ile, et kõigepealt võeti kinni relvaga vehkinud mees, siis tema kaaslane.

"Politsei viis mehed jaoskonda ja tuvastas, et mõlemad olid alkoholijoobes," lisas Hallimäe. Politsei on alustatud menetlust karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb avaliku korra rasket rikkumist. Karmim karistus sellise teo eest näeb ette kuni viieaastase vangistuse.

Hallimäe lausus, et tegemist oli mängupüstoliga, kuid mis oli pärisrelvaga täiesti sarnane. "Arstid tegid õigesti, et kutsusid abi. Neil puudus võimalus tuvastada, et tegemist on mängurelvaga," ütles patrullitalituse juht.