Paide perearstikeskusel on aasta puuduvate perearstide leidmiseks

Paide perearstikeskus projekteeriti kaheksale pereastile, kellega sõlmiti ka eelleping. Maja valmimise ajaks on aga kaks pareasti pensionile läinud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Praegu asub tööle kuus perearsti, igaühel on ka kaks pereõde. Loodame, et aeg toob uusi perearste kui nad näevad, kui ilus maja ja kui mõnus siin töötada on," rääkis perearst Ilme Last.

Linnapea Priit Värk ütles, et Paide linna arstikeskuse ehitamise kulu osaline tagasimaksmine esialgu ei ähvarda.

"Oleme omalt poolt teinud ka pöördumise, täpsemalt Järvamaa haigla poolt sotsiaalministeeriumile ja sealt oleme saanud vastuse, et meil on hetkel üks aasta pikendust, et leida täiendavad perearstid koos patsientide nimistutega. Kui tagasimaksest rääkida, siis jämedalt arvutades on ühe perearsti puudumine umbes 100 000 eurot tagasimaksmist," selgitas Värk.

Jaanuaris alustab Paide perearstikeskuses tööd ka apteek. Kuigi maakonnalinnas Paides on juba viis rohupoodi, peab maja omaniku esindaja, Järvamaa haigla peaarst Andres Müürsepp veel ühe apteegi avamist igati põhjendatuks.

"Apteek ei ole ainult tabletimüügi koht või ravimite valmistamise koht, vaid apteeker-proviisor peab ka nõustama patsienti. Kui ta käib perearsti, pereõe juures ära, siis see on väga hea, kui ka apteeker teda nõustab. Väga hea, kui siin ruumis töötaksid koos nii perearstid, pereõd kui ka proviisorid, siis oleks sünergia kõige suurem. Minu arust võiks apteek siin olla küll," rääkis Müürsepp.