Kohus ei rahuldanud Varro Vooglaiu hagi ERR-i vastu

Varro Vooglaid esitas 2018. aasta detsembris hagi ERR-i vastu, milles nõudis teda solvanud ETV2 satiirisaate "Ongi Koik" klipi eemaldamist, avalikku vabandust ja 5000 eurot hüvitist.

Saates "Ongi Koik" jõudis möödunud sügisel ekraanile saatelõik, milles öeldi, et Varro Vooglaid on heteromees, kes mõtleb geiseksile kolm korda rohkem kui tavaline homoseksuaal.

Vooglaid ei nõustu, et saatelõigus visati äraspidisel kombel nalja tema homovastaste vaadete üle ning selgitas kohtule, et sellise väite õigustamiseks peaksid eksisteerima mingisugused avalikud märgid, mis seda tõendaksid.

ERR-i õigusosakonna juhataja Liina Urboja sõnul oli vaidlusaluse lause puhul tegemist mitte faktiväite, vaid satiiriga, kus kasutatakse liialdusi, ebareaalseid situatsioone ja mis peaksid mõistlikule televaatajale näitama, et selles lauses olev olukord on nii absurdne, et see ei saa olla tõsi.

Harju maakohtu hinnangul on tegemist satiirižanris esitatud lausega, mis oma olemuselt vastab ühele olulisele satiirisaate tunnusele - avaliku elu tegelaste karikeerimine ja nende aadressil ironiseerimine.

Kohtu hinnangul ei ole satiirile olemuslikke tunnusjooni ületatud, tegemist ei ole keskmise mõistliku televaataja arusaama järgi hageja (Vooglaiu) suhtes pahatahtliku käitumisega, vaid on sellele vaatajale arusaadavalt satiiri võtmes esitatud lausega, mitte faktiväitega.

Varro Voogaliul on aega 30 päeva esitada apellatsioonkaebus Harju maakohtu otsuse peale.

Vooglaid aga ütles neljapäeval ERR-ile, et ei kavatse kohtuotsust edasi kaevata.