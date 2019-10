Kiik LGBT ühingu rahastamise vastasusest: valitsus ei peaks üksikute ühingute tagakiusamisega tegelema

Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles vastuseks EKRE vastasusele LGBT ühingu riikliku rahastamise suhtes, et valitsus ei peaks tegelema üksikute ühingute tagakiusamisega.

Delfi kirjutab, et portaali Objektiiv tegevtoimetaja Varro Vooglaid on käivitanud allkirjade kogumise kampaania avaldusele, millega nõutakse sotsiaalminister Tanel Kiigelt LGBT ühingu riigipoolse rahastuse äravõtmist.

Reedel vahendasid nii Objektiiv kui ka EKRE agentuur Uued Uudised partei aseesimehe ja rahandusminister Martin Helme sõnu, et EKRE jaoks on "radikaalsete ühiskonnalõhkujate rahastamine täiesti lubamatu". Sellega viitas Helme ennekõike Eesti LGBT ühingule.

"Eriti groteskne on, et needsamad aktivistid on kõige ägedamad valitsusvastased protestijad. Samuti töötavad nad vahel varjatult, vahel avalikumalt valitsuse poliitikale vastu riigiametnikena," ütles Helme Objektiivile antud kommentaaris.

Tanel Kiik ütles Delfile antud intervjuus, et sotsiaalministri tegevusvaldkond on väga suur ning ministrina oleks temast vastutustundetu jätta mingi valdkond kõrvale.

Kiik selgitas, et LGBT ühing sai eelmise aasta otsusega käesolevaks aastaks 96 000 eurot ühele projektile, aga kokku jagati mullu 3,8 miljonit eurot 80 projektile.

"Mina ei ütle küll ühelegi ühingule, et teil ei ole õigust raha taotleda. Kõigil on võimalus panna enda projektid ja mõtted lauale," ütles ta intervjuus.

Kiige sõnul on tegemist murettekitava teemaga. "Minu valdkonnas on pidevalt tööd sadade erinevate ühingute ja asutustega. /.../ Selles valguses on minu jaoks kummaline, kui kistakse välja üks konkreetne projekt kümnete seast, üks ühing sadade seast ja tehakse sellest näidishukkamine," rääkis Kiik.