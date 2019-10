Kohus: Scania eemaldamine gaasibusside hankest oli õiguspärane

Tallinna ringkonnakohus leidis neljapäeval avaldatud otsuses, et Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) lükkas õiguspäraselt tagasi Scania Eesti pakkumuse, sest see ei vastanud garantii perioodi ja tingimuste osas riigihanke alusdokumentidele.

TLT tunnistas augusti lõpus gaasibusside riigihankes edukaks pakkujaks Solaris Bus & Coach S.A. ning teatas, et kavatseb firmalt osta sada uut surugaasil töötavat linnaliinibussi, võimalusega soetada veel sada bussi. Scania teatas seejärel, et vaidlustab hanke tulemused kohtus.

TLT juhatuse esimees Deniss Boroditš ütles toona ERR-ile, et Scania Eesti ASi esitatud pakkumus tunnistati riigihanke tingimustele mittevastavaks, sest vastavalt hanke tingimustele pidid pakkujad busside soetusmaksumusele lisaks välja tooma ka kõik nende kasutamise ning garantiist välja jäävate hooldustööde ja varuosade/materjalide kulude maksumuse kümne aasta jooksul, kuid Scania Eesti pakkumus ei kirjeldanud kulusid nõutud mahus.

Solarise pakkumuseks hankel oli 26,96 miljonit eurot, Scania Eesti pakkumuseks 28,62 miljonit.

Scania Eesti AS esitas kaebuse Tallinna halduskohtusse, mis 23. septembri otsusega tühistas TLT otsuse osas, millega viimane lükkas tagasi Scania pakkumuse. Halduskohus tühistas ka riigihangete vaidlustuskomijsoni otsuse.

Ringkonnakohus rahuldas neljapäevase otsusega TLT ja Solarise apellatsioonkaebused ning tühistas halduskohtu 23. septembri otsuse. Kohus tegi tühistatud otsuse osas uue otsuse ja jättis Scania Eesti AS-i kaebuse rahuldamata.

Kohus jättis Scania Eesti menetluskulud tema enda kanda. Scania Eesti AS-ilt mõisteti TLT kasuks välja kohtumenetluses kantud kulud 9280 eurot ning Solarise kasuks kohtumenetluses kantud kulud 8000 eurot.

Kassatsioonkaebuse võib esitada riigikohtule hiljemalt 11. novembril.

Scania süüdistas TLT-d Solarise eelistamises

Scania Eesti juht Janno Karu ütles augustis ERR-ile, et vägisi tundub, et Tallinna Linnatranspordi AS soovib iga hinna eest just Solarisega lepingut sõlmida.

"Miks see nii on, ei oska öelda. Lätis ja Poolas on Solaris seotud linnatranspordi hangetega suurtesse korruptsiooniskandaalidesse. Tahaks loota, et Tallinnas see Solarise eelistamise põhjuseks ei ole. Maksumaksja rahaga korraldatavatel avalikel hangetel peaks võitma ikka nii sisult kui hinnalt parim pakkumine, mitte ainuke konkurssi jäetud ettevõte. Teame, et meie gaasibussid on väga kvaliteetsed ning suudame neid ka säästlikult ja operatiivselt hooldada," märkis Karu.

Deniss Boroditš ütles ERR-ile saadetud kommentaaris, et TLT ei saa kohaldada Scania suhtes erikohtlemist üksnes seetõttu, et firma esindaja üritab TLT-d läbi ajakirjanduse rünnata.

Boroditši kinnitusel lähtus TLT otsuse langetamisel seadusest. "Meid konsulteeris advokaadibüroo TGS Baltic, samuti kuulasime ära valdkonna spetsialistide arvamuse, kes ühiselt hindasid Scania pakkumuse hanketingimustele mitte vastavaks. Tähelepanu tuleb pöörata ka sellel, et kui Scania pakkumus olekski vastanud hanketingimustele, on see siiski Solarise pakkumusest kallim," ütles ta.

Tallinna Linnatranspordi AS-i teatel asendatakse aastaks 2025 kõik vanemad diiselbussid surugaasi kasutavate linnaliinibussidega. Selleks hangitakse järgmise nelja aasta jooksul kokku 300 uut gaasibussi ja tehakse ettevalmistusi elektribusside kasutusele võtmiseks. Esimesed sada uut gaasibussi vahetavad välja praegu kasutusel oleva bussipargi vanima osa, teatas ettevõte.

Uued gaasibussid saavad olema sõitjate jaoks kaasaegsed ja mugavad, kõigile bussidele paigaldatakse turvalisuse tagamiseks sise- ja väliskaamerad, sõitjate loendussüsteemid, USB pistikud jne. Esimesed uued bussid jõuavad pealinna tänavatele 2020. aasta suvel.