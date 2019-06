Scania süüdistab Tallinna Linnatransporti konkurendi soosimises

Kui Tallinna Linnatranspordi AS kuulutas neljapäeval gaasibusside riigihankes edukaks pakkujaks Solaris Bus & Coach S.A. ning teatas, et kavatseb firmalt osta sada uut surugaasil töötavat linnaliinibussi, võimalusega soetada veel sada bussi, siis Scania teatas reedel, et vaidlustab hanke tulemused.

Tallinna Linnatranspordi juhatuse esimees Deniss Boroditš ütles neljapäeval, et gaasibusside riigihankes osalenud kaks ettevõtet – Solaris ja Scania – on mõlemad tugevad ja kogenud bussitootjad ning kvaliteedi osas rahuldasid mõlemad pakutud bussid, kuid Scania Eesti ASi esitatud pakkumus tunnistati riigihanke tingimustele mittevastavaks.

"Vastavalt hanke tingimustele pidid pakkujad busside soetusmaksumusele lisaks välja tooma ka kõik nende kasutamise ning garantiist välja jäävate hooldustööde ja varuosade/materjalide kulude maksumuse kümne aasta jooksul. Scania Eesti pakkumus ei kirjeldanud kulusid nõutud mahus ning riigihangete seadusest tulenevalt ei olnud võimalik kuulutada pakkumust hanketingimustele vastavaks," selgitas Boroditš.

Solarise pakkumuseks hankel oli 26,96 miljonit eurot, Scania Eesti pakkumuseks 28,62 miljonit.

Scania Eestis teatas reedel, et ettevõte otsustas vaidlustada gaasibussi ostu riigihanke tulemused ning vaie selle kohta esitatakse riigihangete vahekohtule lähiajal.

"Tallinna Linnatranspordi AS otsustas juba teist korda otsitud põhjustel meid hankest kõrvaldada. Esimesel korral andis riigihangete vahekohus Scaniale õiguse ning me saime hankes jätkata, kuid nüüd, vahetult pärast jaanipäeva tuli Talinna Linnatranspordi poolt uus otsus, millega meie pakkumine uuesti hanketingimustele mittevastavaks kuulutati. Meie hinnangul on ka see Tallinna Linnatranspordi otsus alusetu ja me esitame selle kohta riigihangete vahekohtule vaide lähipäevil, praegu tegeleme vaide ettevalmistamisega," kommenteeris Scania Eesti juht Janno Karu.

Karu lisas, et vägisi tundub, et Tallinna Linnatranspordi AS soovib iga hinna eest just Solarisega lepingut sõlmida.

"Miks see nii on, ei oska öelda. Lätis ja Poolas on Solaris seotud linnatranspordi hangetega suurtesse korruptsiooniskandaalidesse. Tahaks loota, et Tallinnas see Solarise eelistamise põhjuseks ei ole. Maksumaksja rahaga korraldatavatel avalikel hangetel peaks võitma ikka nii sisult kui hinnalt parim pakkumine, mitte ainuke konkurssi jäetud ettevõte. Teame, et meie gaasibussid on väga kvaliteetsed ning suudame neid ka säästlikult ja operatiivselt hooldada," märkis Karu.

Tallinna Linnatranspordi AS-i teatel asendatakse aastaks 2025 kõik vanemad diiselbussid surugaasi kasutavate linnaliinibussidega. Selleks hangitakse järgmise nelja aasta jooksul kokku 300 uut gaasibussi ja tehakse esmaseid ettevalmistusi elektribusside kasutusele võtmiseks. Esimesed sada uut gaasibussi vahetavad välja praegu kasutusel oleva bussipargi vanima osa, teatas ettevõte.

Uued gaasibussid saavad olema sõitjate jaoks kaasaegsed ja mugavad, kõigile bussidele paigaldatakse turvalisuse tagamiseks sise- ja väliskaamerad, sõitjate loendussüsteemid, USB pistikud jne. Esimesed uued bussid jõuavad pealinna tänavatele 2020. aasta suvel.

Tallinna Linnatranspordi bussipargis on 520 bussi, millega teenindatakse pealinnas 72 bussiliini. Koos trammi- ja trolliliinidega teenindab ettevõtte aastas rohkem kui 140 miljonit sõitjat.