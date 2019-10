Eesti evangeelne luterlik kirik (EELK) teatas, et on võtnud nõuks taastada reformatsiooni ideede Eesti ja Liivimaa aladele jõudmise 500. aastapäevaks Martin Lutheri kuju, mis asus Keila lähedal. Kuju võeti maha 1949. aastal ja pole teada, mis sellest sai.

Luterikirik tähistab neljapäeval usupuhastuspüha. 1517. aastal naelutas Martin Luther Wittenbergi linnakiriku uksele teesid kiriku reformimiseks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tallinna piiskoplikus Toomkirikus oli neljapäeval palvuse ajal Piibli kõrval väike koopia Martin Lutheri 6,5 meetri suurusest kujust, mis asus Keila lähedal. Praegu tähistab seda paika mälestustahvel.

"Me oleme reformatsiooni järgselt olnud ikkagi kirjarahvas tänu sellele, et usupuhastus ja reformatsiooni mõtted Eestimaale ja Liivimaale jõudsid. Me oleme Eesti rahvas, meil on rahvuskeel eesti keel tõenäoliselt just nimelt tänu sellele pärandile. Ma arvan, et see on ka üks põhjus, miks me peaksime Lutheri kuju taastama," rääkis EELK peapiiskop Urmas Viilma.

Valitsus eraldas maa kuju taastamiseks 2016. aastal. Ka kohalikud ootavad Lutherit tagasi. See oli kunagi koht, kus koos käidi.

"On vaja tegeleda projekteerimisega. Me ehitame ja tingimata kõigi reeglite järgi ühe monumendi suure liiklussõlme lähedale. See peab vastama ka kõigile tänastele nõudmistele ja homsetele võimalikele vajadustele," ütles kiriku nõustaja Tõnu Karu.

Tema sõnul on Martin Lutheri monumendi taastamiseks tehtud esimesed suuremad annetused. 2000 eurot annetas tallinlanna, kes soovis jääda anonüümseks. 5000 eurot tuli von Meyendorffide poolt. Kumna mõisnik Georg von Meyendorff oli see, kes maksis aastal 1862 esmese Lutheri kuju valmistamise eest 9000 rubla.