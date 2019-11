Kohtla-Järvel ollakse hädas prügistajatega

Terevisiooni uudistesaate teatel on Kohtla-Järve hädas hoolimatute inimestega, kes muudavad riigi- ja munitsipaalmaal asuvad kinnistud prügimägedeks. Keskkonnaameti sõnul on Ida-Virumaa reformimata riigimaa prügistamises Eesti tipus, rohkem prügi tuuakse riigimaale vaid Harjumaal.

Keskkonnaamet ja Kohtla-Järve linnavalitsus põrgatasid kirju, selgitamaks välja, kes peaks Kohtla-Järvel asuval reformimata riigimaal ehk omanikuta maal asuvad kolm ebaseaduslikku prügilat likvideerima. Lõpuks jäi see vastutus keskkonnaametile.

"Keskkonnaamet koristab üle riigi reformimata riigimaad ja võob öelda, et kõige suuremad prügistajad on Harjumaal ja Ida-Virumaal, Kohtla-Järvel ongi prageu teatatud, et riigimaal on kolmele objektile prügi toodud, sõnas keskkonnaameti jäätmebüroo juhataja Reet Siilaberg.

Kui keskkonnaametil on aastas ebaseaduslike prügilate likvideerimiseks raha 15-30 000 eurot, siis Kohtla-Järve linnapea Ljudmila Jantšenko sõnul kulus neil eelmisel aastal linnamaa prügist puhastamiseks 100 000 eurot.

"Elanikel on küll prügiveo lepingud olemas, aga ikkagi leidub neid inimesi, kes veavad ehitusmaterjali ja vana mööblit metsa alla. See probleem on ja see tuleneb sellest, kuidas inimesed suhtuvad oma linna. See on tegemata kasvatustöö," sõnas Kohtla-Järve linnapea Ljudmila Jantšenko.

Kui kõik läheb plaanide kohaselt, siis likvideerib keskkonnaamet Kohtla-Järve kolm pätiprügilat järgmisel aastal.