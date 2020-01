Saaremaal tõuseb hüppeliselt prügi äraveo hind

Saaremaa vald on küll üks tervik, aga paraku peavad ka selles vallas eri piirkondade elanikud maksma erinevat hinda.

"Vallavalitsus oleks võinud selle hanke ikkagi tühistada! Me rääkisime sellel teemal, me oleme ju üks vald, üks rahvas! Me ei ole nõus! Tuleb tagasi astuda, kui ei saa oma tööga hakkama!," kõlavad protestijate hääled.

Nende saarlaste valjemad hääled on põhjustanud prügi. Täpsemalt prügi hinnatõus. Kui suurt Saaremaa valda veel planeeriti ja räägiti võimalikest plussidest, siis oli ühe argumendina välja toodud ka see, et suure valla puhul võivad erinevad hanked minna odavamaks. Juhtus aga hoopis vastupidine asi. Alates 1. veebruarist on Saaremaa vallas Eesti kõige kallim jäätmeveo teenus.

"Asjalik on ta seetõttu, et ta ei ole looduses laiali. Selle vastu ma ei vaidle. Aga et need hinnad nii tohutult Lääne-Saaremaal on tõusnud, mina sellest küll aru ei saa. Mandril öeldi Türi piirkonnas 2,40 selle tünni eest, meil siin 7-8, no see läheb liiale!," sõnas Võhma küla elanik Aga Lepp.

Vald on küll üks, aga isegi suure valla erinevaid piirkondi koheldakse ebavõrdselt. Saaremaa jäätmevedu jaotati kolmeks eraldi piirkonnaks ja varasemaga võrreldes tõuseb prügiveo hind enam kui poole võrra just Lääne -Saaremaal.

Kõige suurem hinnahüpe ongi segaolmejäätmete osas. Vald soovitab hakata prügi sorteerima, sest näiteks pakendite ja vanapaberi vedu on oluliselt odavam segaolmejäätmete veoga võrreldes.



"Kõige suurem põhjus on see, et teatavasti sellest aastast alates tuleb meil vähemalt 50 protsenti olmejäätmetest võtta ringlusesse. Meie jah, püüame utsitada inimesi jäätmeid liigiti koguma, sest ainult liigiti kogutud jäätmeid on võimalik ka tegelikult ringlusesse võtta. Ja selle tõttu on meil jäätmete vastuvõtu tasud jäätmejaamades oluliselt tõusnud. Ja ka jäätmeveo tasud selle kaudu tõusnud," rääkis Saaremaa valla jäätmete peaspetsialist Katrin Koppel.

Veel üks asi ajas kohalikel just sellel kohtumisel harja punaseks. Nimelt sõidutavad prügifirmad kogu saarlaste prügi siit Kudjape jäätmejaamast läbi. Jäätmejaam kuulub vallale, aga vald on selle andnud rendile ja kasseerib igal aastal selle eest sisse 120 000 eurot renditasu, mis omakorda tuleb muidugi vallakodanike taskust.



"Ja see tõepoolest laekub vallale kuuluvale ettevõttele. Selle raha kasutuse üle otsustab tegelikult vallale kuuluva ettevõtte nõukogu. Ja see ei ole nii, et see raha võetakse välja ja selle eest ostetakse ilusaid asju. See raha suunatakse ikkagi sellesama jäätmemajanduse arendamiseks, nentis Saaremaa valla abivallavanem Jaan Leivategija.

Nagu öeldud, käib kogu saarlaste prügi kahest sellisest Saaremaa jäätmejaamast läbi ja viiakse ligi sajaprotsendiliselt edasi mandrile, sealhulgas ka biojäätmed.