Rohelised tahavad mahetoidu käibemaksu langetamist

Algatus sai riigikokku saatmiseks vajalikud 1000 allkirja kokku kolme päevaga. Allkirjade kogumine jätkub rahvaalgatuse portaalis 2. detsembrini.

"Mahetoodang ei tohi olla luksuskaup. Soovime, et keskkonnasõbralik ja tervisele kasulik toodang jõuaks suurema hulga inimesteni. Peaminister on avaldanud soovi alustada maksudebatti ja toidu soodsamaks tegemine on hea koht, kust pihta hakata. Oktoobri alguses pööras teemale tähelepanu ka Eesti Kaupmeeste Liit. Pestitsiididega kasvatatud toorainele ei tohiks inimeste ja keskkonna tervisest lähtuvalt aga soodustusi teha," põhjendas roheliste esinaine Züleyxa Izmailova.