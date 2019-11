Iraagi meeleavaldused hoogustuvad

Bagdadis parkisid ülikoolieas demonstrandid autod keset suuremaid sõiduteid, tõkestades nädala esimesel tööpäeval liikluse. Kontrollpunkte mehitavad politseinikud vaatasid pealt, kuid ei võtnud midagi ette.

Paljudes koolides korraldati istumisstreigid, ka õpetajate ametiühing pikendas eelmisel töönädalal alustatud streiki. Proteste toetavad inseneride, arstide ja juristide ametiühingud.

Tigrise idakaldal Kutis sulgesid protestijad suuremad maanteed ja sillad. Enamik koole ja valitsusasutusi oli kinni.

"Me otsustasime teed ära lõigata. See on sõnum valitsusele, et me jätkame protesti, kuni korrumpeerunud inmesed ja vargad on minema löödud ja režiim kukkunud," ütles 25-aastane meeleavaldaja Tahseen Nasser.

Lõuna pool Hillah's, Nasiriyah's, Diwaniyah's ja pühas linnas Karbalas ei teinud suurem osa riigiasutusi pühapäeval uksi lahti.

Sadamalinnas Basras olid koolid esimest korda protestide jooksul suletud.

Meeleavaldused puhkesid 1. oktoobril Bagdadis pahameelest korruptsiooni ja tööpuuduse üle ning levisid kiiresti šiiitlikku Lõuna-Iraaki. 24. oktoobril liitusid tudengid ja kooliõpilased.

Kuu aja jooksul on kokkupõrgetes julgeolekujõududega surma saanud üle 250 ja kannatada 10 000 inimest.