Mahdi kinnitas oma sõnavõtus, et on esitanud parlamendile tagasiastumisavalduse, vahendasid Reuters ja Yle.

Peaministri teade järgneb Iraagi kõrgeima šiiavaimuliku, ajatolla Ali al-Sistani avaldusele, milles ta kutsus rahvasaadikuid üles valitsuse toetamisest loobuma. Al-Sistani hoiatas samas ka kodusõja puhkemise eest.

Üle kogu Iraagi on oktoobri algusest alates tänavatel meelt avaldamas sadu tuhandeid inimesi, kes nõuavad töökohti, lõppu korruptsioonile ning paremaid sotsiaalteenuseid. Protestid ja massirahutused on suurenenud pärast seda, kui võimud on mõnel pool rahva vastu surmavat jõudu kasutanud.

Massirahutustes on praeguseks hukkunud umbes 400 ja saanud viga 15 000 inimest.