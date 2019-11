Riigikogu komisjon ootab ministeeriumilt kõrgkoolide rahastamises suuremat selgust

"See ei peaks olema viimamne arutelu. Palume ministeeriumil esitleda mudelit, mis võimaldaks ülikoolide rahastamismudelit võrrelda varasemaga ja hinnata kuidas saaks rahastamist parandada," ütles komisjoni esimees Jürgen Ligi koosoleku lõppemisel.

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon arutas esmaspäeval, kuidas muuta kõrghariduse omandamine tööjõuvajadustest lähtuvaks ja parandada kõrgkoolide rahastamist. Arutelu ajendiks oli riigikontrolli aruanne "Kõrgharidusreform ja tööjõuvajadused", mis koostati pärast õppemaksu kaotanud kõrgharidusreformi, et uurida, kas reformi tulemused vastavad selle algsetele eesmärkidele.

Arutelul sai üheks keskseks teemaks auditis esitatud väide, et haridus- ja teadusministeeriumil puudub mehhanism, mis võimaldaks välja selgitada, kui palju vajavad kõrgkoolid raha, seda paljuski seetõttu, et kõrgkoolide rahastamine on väga kompleksne ning selles on erinevaid kulusid keeruline eristada. Seetõttu pakuti kontrolliaruandes välja, et halduslepingutes seataks selged kokkulepped ja eesmärgid ning töötakse välja finantsmudel, mis võimaldab kõrgkoolide rahanduslikku olukorda võrdlevalt hinnata ja HTM-il välja selgitada, millistel tingimustel on kõrgkoolide rahastamine jätkusuutlik.

Ülikoolide rahastamise teemaga puudutati ka võimalust taastada osaliselt õppemaks, mida Rektorite Nõukogu esindanud Tallinna Ülikooli rektor Tiit Land pidas üheks võimaluseks.

"Rahastamise teema on ülikoolide jaoks kõiget teravam - täna puudub tegevustoetuse kasvumehhanism," selgitas Land. Tema sõnul elavad kõrgkoolid praegu teadmises, et tegevustoetus riigieelarve strateegiast lähtuvalt lähemad neli aastat ei suurene. "Meil on küsimus, kas see viib meid edasi või hoopis tagasi? Ma ei hakka võtma poliiitlist seisukohta, kas tasuta või tasuline kõrgharidus, aga kui riik on võtnud kohustuse, siis tuleb seda adekvaatselt rahastada. Peame kõik varianduid rääkima läbi, ka tasuline või osaliselt tasuline kõrgharidus," rääkis Land.

Tallinna Ülikooli rektori sõnul ei anna haridusministeeriumi andmed ülikoolide rahastamisest täit pilti, kuna märkimisväärse osa oma eelarvest on ülikoolid varasemalt saanud ka Euroopa Liidu tõukefondidest ja muudest projektidest, kuid need summad on viimastel aastatel kahanenud. Eriti raske on väiksematel ülikoolidel nagu Eesti Kunstiakadeemia (EKA) ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, märkis Land.

Tasulise kõrghariduse taastamise vastu olid riigikogu sotsiaaldemokraadist liige Jevgeni Ossinovski ja koosolekul osalenud tudengite esindajad, kelle hinnangul võiks kasvõi osaliselt õppemaksu taastamine viia uuesti tasulise kõrghariduseni. Seda ei pooldanud ka EKA esindaja koosolekul.

Komisjoni avalikul istungil osalesid ka haridus- ja teadusminister Mailis Reps, ministeeriumi kõrghariduse ja teaduseasekantsler Indrek Reimand, Rektorite Nõukogu ja Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu, Eesti Üliõpilaskondade Liidu ning kõrgkoolide ja riigikontrolli esindajad.