Ajateenijad kolivad liitlastele ruumi tegemiseks ajutiselt Tapalt ära

Selline olukord kestab suve lõpuni, kui Tapal valmib kolm uut kasarmut ja ruumi on kõigile. Tapa linnakusse tuleb kokku kaheksa kasarmut, neist kolm on kavandatud liitlastele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Läsna linnak on ehitatud Kaitseväe keskpolügooni keskuseks ning mõeldud tuhandele inimesele. Neljapäeval valitses seal veel vaikus - laaditi maha küttepuid, 20 inimesele mõeldud telke ning välivoodeid. Järgmise nädala alguseks kerkib sinna ajutine telklinnak ajateenijatele. Samas on hoone, kus sõdurid end pesta saavad. Nii lahedalt seal ruumi ei ole kui Tapal. Samas on ka katusealune söökla jaoks.

"Me rajame ajutise linnaku nendele sõduritele, kes on Tapa linnakus. Ajutine telklinnak, kus nad õppuste vaheajal paiknevad, on rajatud Läsna. Seal on kuni 600 sõdurile telgid," sõnas 1. brigaadi staabiülem, kolonelleitnant Mati Tikerpuu.

Tapal asuvad valmis kasarmute kõrval uued, kuid need pole veel valmis. Ajateenijad kolivad Läsna ning liitlased asuvad nende asemele Tapa linnaku kasarmutesse. Ajateenijad jäävad telklaagrisse kuni reservi saatmiseni pärast Kevadtormi.

"Praegu nüüd, mis puudutab kevadperioodi, siis oleme oma väljaõppetsükliga väliõppuste perioodis, harjutame metsas ja liitlased hetkel kolivad nendesse kasarmutesse, kus meie olime," lausus Tikerpuu.

Tapal ehitatakse kolme kasarmut, igaühes 300 voodikohta ja 30 töökohta, sööklat tuhandele inimesele ning angaare tehnikale. See 38 miljonit eurot maksev ehitusprojekt on suurim pärast Ämari lennubaasi.

Riigi kaitseinvesteeringute keskuse projektijuht Mart Salusaar ütles, et kokku ehitatakse hetkel Tapal umbes 37 000 ruutmeetrit pinda, mis läheb kaitseväe kasutusse.

"Jagatakse liitlastele ja kaitseväelastele. Ja kokku erinevaid hooneid, mis augustis-septembris valmis saavad, on 16. Pluss teed ja platsid," ütles ta.

Kasarmute esimesel korrusel on õppeklassid, kus on võimalik demonstreerida ka tehnikat, ja laod varustusele. Suvel saabub umbes 1500 uut ajateenijat, kes enne Tapa uute kasarmute valmimist elavad Paldiski ning Jõhvi kasarmutes.