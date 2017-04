Eelistungil palus Linteri kaitsja tagastada süüdistusakti prokuratuurile, kuna see ei vasta kriminaalmenetluse seadustiku nõuetele, ütles kohtu pressiesindaja Kristina Ots ERR-i venekeelsele uudisteportaalile.

"Prokurör vaidles kaitsja taotlusele vastu ning märkis, et süüdistusakti tagastamine ei ole põhjendatud, kuid kohus, tutvunud kriminaalasja materjalidega, esitatud taotlustega ja poolte seisukohtadega, leidis, et käesoleval juhul on vajalik tagastada süüdistusakt prokuratuurile ja tegi selle kohta määruse," ütles Ots.

Põhja ringkonnaprokuratuuri süüdistuse järgi pole Linter juba pikemat aega oma lapsele elatist maksnud ning võla kogusumma ületab 9000 eurot.

Sellises kuriteos süüdimõistmisel ähvardab Linterit kuni üheaastane vanglakaristus.

Viimastel aastatel on Linter üritanud korraldada Tallinnas 9. mail "Surematu polgu" marssi.