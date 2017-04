Vabaerakonna juhiks pürgib ainult Artur Talvik

Riigikogu Vabaerakonna fraktsiooni kuulunud ja ühe erakonna juhtfiguurina tuntud Talvik astus Vabaerakonda märtsis, põhjendades seda paljude parteikaaslaste sooviga ja kavatsusega erakonna esimeheks kandideerida.

Vabaerakonnast märtsi lõpus välja arvatud Jevgeni Krištafovitš ütles veel reedel, et peab end jätkuvalt erakonna liikmeks ja kandideerib nii juhatusse kui Talviku vastu esimehe kohale.

Alatalu märkis seda kommenteerides, et praeguse seisuga kehtib juhatuse otsus, et Kristafovitš on välja arvatud ning teda kandidaatide hulgas ei ole.

Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni liige Monika Haukanõmm teatas märtsi teises pooles, et kaalus küll esimeheks kandideerimist, aga loobus selleks ja toetab Talviku kandidatuuri.

Senine parteijuht Andres Herkel enam esimeheks pürgida ei saa.

Vabaerakonna uue juhatuse ja esimehe valimine toimub 23. aprillil Tartus Eesti Rahva Muuseumis.