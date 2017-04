Maksu- ja tolliameti uus juht on Valdur Laid

Valdur Laid saab ligi kolm kuud ilma peadirektorita olnud maksuameti uueks juhiks rahandusminister Sven Sester ettepanekul avaliku sektori tippjuhtide valiku komisjonile. Eelmine peadirektor Marek Helm lahkus ametist eelmise aasta lõpul.

Valdur Laidi sõnul on oluline MTA ja ettevõtete senise hea koostöö jätkumine. „Maksu- ja tolliameti ülesanne on lisaks kontrollifunktsioonile olla ettevõtjate jaoks nõustav partner, kes annab kindlustunde, et maksu- ja tolliasjadega on kõik korras. Selleks saab amet pakkuda rohkem tuge nõustamise näol, paindlikke makselahendusi ning ülevaateid oma sektori maksuasjadest. Samal ajal aitab koostöö leida ettevõtlusest paremini üles ka puudujäägid võrdse konkurentsi tagamisel,“ ütles Laid.

„Inimeste harjumuste muutus digitaalsete teenuste kasutamisel tähendab ameti jaoks ka seda, et need e-süsteemid, mis viimased 15 aastat kliente hästi teenindanud on, vajavad uuesti ülesehitamist. Aastaks 2020 valmiv uus e-MTA peab olema ülevaatlik ning lihtne, et teenindada kiirelt ja mugavalt inimesi nii Eestis kui ka välismaal,“ lisas Laid.

„Maksu- ja tolliametist on viimaste aastatega kujunenud ettevõtjaid nõustav moodne avaliku sektori organisatsioon. Valdur Laid on juhtinud tipptasemel telekommunikatsiooniettevõtteid ja saab erasektorist kaasa tuua kõrgetasemelisi teadmisi ja oskusi. Parimaid erasektori kogemusi kasutades sobib Laid väga hästi edasi arendama Eesti avaliku sektori üht olulisemat asutust,“ ütles rahandusminister Sven Sester.

Valdur Laidil on enam kui 20-aastane juhtimiskogemus telekommunikatsiooni-, finants- ja avalikust sektorist, millest üle 10 aasta suurettevõtte tippjuhina Eestis ja Soomes. Viimased viis aastat töötas Laid Soomes sealses Telia grupi ettevõttes Sonera, sealhulgas alates 2014. aastast Sonera juhina. Varem töötas Laid Elioni Ettevõtted ASi juhatuses, millest kaheksa aastat juhatuse esimehena, ning enne seda Eesti Pangas, sealhulgas neli aastat juhatuse liikmena.

Laid on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna cum laude ning omab Lausanne´is asuva IMD ärijuhtimise magistrikraadi (MBA). Viimased aastad kuulus ta telekomiettevõtte Telia tippjuhtkonda.