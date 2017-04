"Foorum": valitsus peaks rapsides tehtud aktsiisitõusuotsused üle vaatama

Majandusteadlane ja presidendi majandusnõunik Heido Vitsur ning kaubandus-tööstuskoja juhatuse liige, ettevõtja Enn Veskimägi leidsid, et kiirustades ja mitmekordseks tõstetavate maksudega ei püüta elavdada mitte majandust, vaid lappida tulumaksuvaba miinimumi järsust tõstmisest tekkivat maksuauku.

Veskimägi hinnangul ei ole tulevaste aastate arvelt elamine arukas, sest selle peavad lõpuks ikka ettevõtjad kinni maksma.

"Kui me täna läheme miinusesse, siis peaks järgmisel aastal tegema nii suure plussi, et seda auku katta, aga mille arvelt see pluss tuleb? Selleks tulevad siis ettevõtjatele jälle uued maksud, et seda plussi saada," kirjeldas Veskimägi tekkivat nõiaringi.

Ta loetles kümmekond maksu, mille uus valitsus on kas kehtestanud või mida on tõstnud, iseäranis pahane oli ta gaasiaktsiisi järsu tõstmise peale. Veskimägi tõi näiteks, et Leedus on gaasiaktsiis kuus korda madalam kui Eestis.

Tema hinnangul pidanuks ka tulumaksuvaba miinimumi tõstma järk-järgult, mitte korraga suure amplituudiga, mistõttu tekkis eelarvesse suur tühimik, mida nüüd rapsides uusi makse kehtestades ja vanu aktsiise topeldades täita püütakse.

Heido Vitsur sekundeeris, et gaasiaktsiisi järsk tõstmine lööb valusalt Eesti ettevõtete konkurentsivõimet. Lisaks pidas ta eriti läbimõtlematuks pangandusmaksu, kuivõrd pangandus on kõige rahvusvahelisem äri ja Eestist see äri ära viia on pankuritele lihtne.

"Nii ühiskonnale kui ettevõtlusele oleks parem, kui maksumuudatused oleksid evolutsioonilisemad, mitte ei oleks nii järske tõuse. Need on kohati kahekordsed tõusud ja uued maksud. Sujuv üleminek oleks kahtlemata parem," leidis Vitsur.

Nii Veskimägi kui Vitsur soovitasid iseäranis gaasiaktsiisi tõusu valitsusel üle vaadata. Valitsuse investeeringukava vaadates leidsid mõlemad, et Linnahallile tuleks eelistada Tallinna-Tartu maantee neljarealiseks ehitamist.

Rahandusminister Sven Sester (IRL) vastas ekspertide kriitikale, et energiamahukatele ettevõtete püütakse aktsiisitõusu osas erandeid teha ning sisuliselt on selleks raha eelarvest juba leitud. Gaasiaktsiisile plaanib valitsus teha sektoripõhiseid erandeid, ent see vajab esmalt luba Euroopa Liidult.

Samuti rõhutas Sester, et 2021. aastaks on pool Tallinna-Tartu maanteest juba niikuinii neljarealine, mistõttu ei ole vaja Linnahalli ja Tartu maantee vahel valida.