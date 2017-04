Naiskogu esitas IRL-i esimehe kandidaadiks Kaia Iva

Iva ütles kolmapäeval ERR-ile, et kaua ta vastusega ei viivita, sest see poleks ainuüksi inimlikult kuigi mõistlik. "Ütlen kindla "jah" või "ei" lähipäevil, veel sel nädalal," sõnas Iva. Ametlikult kinnitamata andmetel võib Iva seda teha juba kolmapäeva õhtul, kui koguneb IRL-i fraktsioon ja eesseisus.

Iva sõnul mõtleb ta IRL-i juhtimisele, kuna tema hinnagul on seda erakonda Eestile vaja ja just sellises koosluses. Ta lisas, et pole ka tunnetanud IRL-is eri leeride vastasseisu nagu avalikkusele on paistnud.

"Mulle tundub, et neid müstilisi rivaale ja rindejoont lihtsalt ei ole," lausus Iva. Ta lisas, et on toetust endale tundnud mitte ainult erakonna naiskogu poolt vaid ka teistelt erakonna liikmetelt.

IRL-i esimeheks kandideerimist on lubanud kaaluda ka Helir-Valdor Seeder. IRL-i suurkogu toimub 13. mail.