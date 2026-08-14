Koalitsioon tahaks riigikaitsekomisjoni juhtima Leo Kunnast

Postimees kirjutas, et Kunnase nime taga on ka selge poliitiline loogika, sest arvestades, et praegune võimuliit on kaotanud riigikogus enamuse, siis on neil vaja ka nn aknaaluste hääli riigieelarve ja teiste oluliste hääletuste jaoks tagada. Lisaks oleks komisjoni matemaatika tõttu keeruline kedagi koalitsioonist esimeheks hääletada.

Seda, et endise EKRE fraktsiooni liikme Kunnase nime on arutatud, kinnitas Postimehele Reformierakonna peasekretär, samuti riigikaitsekomisjoni kuuluv Kristo Enn Vaga.

"Kokkuleppeks ei saa seda veel nimetada, aga oleme arutanud küll, et Kunnas oleks hea kirik keset küla esimees komisjonile. Ta on aseesimees olnud, lubanud, et kuskile enam ei kandideeri ning ta ei lähtuks seal oma töös mitte poliitilisest huvist, vaid riigikaitsehuvist," sõnas Vaga.

Vaga lisas, et neile ei ole praegu veel isegi teada, kas Kunnas ise on nõus komisjoni esimeheks kandideerima.

Ametlik hääletamine tuleb, kui riigikogu tuleb kokku sügisistungjärguks ehk 14. septembril.

Ka Reformierakonnast lahkunud Meelis Kiili ütles Postimehele, et Kunnas oleks hea kandidaat, kuigi nad ei ole seda veel omavahel arutanud.