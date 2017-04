Fotod ja video: suure reede ristikäik Tallinnas

Suure reede ristitee rännak algas kell 12.30 Tallinna Jaani kirikust, läks üle Vabaduse väljaku ja Raekoja platsi Peeter-Pauli katedraali, sealt liiguti edasi Oleviste kirikusse, järgnevalt peatuti Aleksander Nevski katedraali juures ning lõpuks jõuti välja Tallinna Toomkirikusse.

Ristitee peatuste mõtisklustekstid olid isa Rein Õunapuu sulest ning neid kandsid ette näitlejad Carmen Tabor ja Andres Roosileht.

Tänavune aasta, mil kristlik kirik üle maailma tähistab reformatsiooni 500. aastapäeva, on juhtumisi ka aasta, mil langevad kokku uue ja vana kalendri järgi peetavad ülestõusmispühad.

Seetõttu olid suure reede ristitee rännakule kaasatud kõik Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikud. Korraldajate sõnul võis Tallinna Jaani kirikusse kogunenute arv olla üle tuhande.

Ristiteele saabunuid tervitasid EELK peapiiskop Urmas Viilma, Püha Tooli apostellik nuntsius Tema Ekstsellents Peapiiskop Pedro López Quintana ja Evangeelsete Kristlaste ja Babtistide Liidu president Erki Tamm.

Suurele reedele järgnev vaikne laupäev juhatab sisse kiriku kõige olulisema püha, ülestõusmispüha. Ülestõusmispühaga tähistatakse Kristuse ülestõusmist ja surma võitmist.

Kristuse ristitee (Via Crucis) ehk valutee (Via Dolorosa) on Jeesuse surmapäeva mälestamine ja mõtteline kaasaskäimine tema kannatusteel. See traditsioon on pärit palveränduritelt, kes Jeesust jäljendades käisid Jeruusalemmas läbi sama teekonna, mille Jeesus suurel reedel kohtukojast hauakoopani läbis. Läbi aegade on sellest välja kujunenud 14 peatusega palveteekond, mida palvetatakse ka mitmes Eestimaa koguduses.