Iva jätaks kooseluseaduse sinnapaika ja valitsuse koosseisu ei puutuks

Kas kooseluseaduse rakendusaktid tuleks vastu võtta või tuleks kooseluseadus tühistada?

Ei kumbagi. Täiskasvanud inimesed teevad oma valikuid ise, riigi roll ei ole siin näppu viibutada. Hetkel nimetatud seadusandlike muudatustega suurendame ühiskondlikku vastasseisu ja teeme rohkem kahju kui kasu.

Kas samasoolised paarid peaksid saama õiguse abielluda?

Ei.

Milline peaks riigi silmis (st seaduste toel) olema pere definitsioon koos kõigi õiguste ja kohustustega?

Perekond on rahva püsimise ja kasvamise alus. Samas on perekonna mõiste üha laienemas ja teisenemas. Püüdes kõike suruda täpselt seaduse raamistikku, võime olla olukorras, kus õiguste kaitse asemel satume vastupidisesse olukorda.

Kas Eesti peaks rohkem pagulasi vastu võtma? Või pidurdama seniseid otsuseid?

Pagulaste vastuvõtul peaks olema tasakaalus humaanne aspekt ning meie ühiskonna vastuvõtu ja siia rändajate kohanemise võimekus.

Kas Venemaaga tuleks piirileping sõlmida praegusel kujul?

Jah, kui rahvusvaheline olukord ja suhted on taas sellised, et sel teema on võimalik edasi rääkida. Piirileping on paljude Eesti iseseisvusest eest seisjate kauaaegse töö vili.

Kas IRL-i väärtuspõhised seisukohad vajavad revideerimist? Kas liberaalsemaks või konservatiivsemaks?

IRL on jätkuvalt konservatiivne erakond, mis muutub koos ühiskonnaga avatumaks, kuid samas rahvust hoidvamaks nii kodu-Eestis kui kaugemal.

"Erakonna esimehe eesmärk ei peaks olema iga hinna eest valitsusliikmete väljavahetamine. Valitsusvahetus oli alles 4,5 kuud tagasi, praegusel hetkel järgmiste vangerduste tegemine peaks olema samm äärmisel vajadusel. Mina neid praegu kaalunud ei ole."

Kas valitsus on uute maksude ja aktsiisitõusudega liiale läinud? Kas IRL peaks sellega kaasa minema?

Näeksin hea meelega, et riik sekkuks ettevõtjate tegemistesse vähem. Samas tuleb leida tasakaal maksude-aktsiiside ja ühiskonna poolt oma inimestele pakutavate võimaluste vahel, et hoida ühiskonna sidusust, innustada tublimaid ja toetada nõrgemate toimetulekut.

Kas IRL on valitsuses SDE ja Keskerakonnaga kaotanud oma näo?

Hetkel oleme jätnud unarusse asjade lahti rääkimise ja oma selgroo tunnetamise. Kaldunud teemadega hajali ja oma tugevused on jäänud esile toomata. Samas on mitmeid teemasid, kus IRL-i nägu joonistub isegi selgemalt välja, näiteks kodakondsuse küsimused ja keelepoliitika. Peaministripartei on siin selgelt vastandunud IRL-ile, mööndes, et neis valdkondades jäävad muudatused nii kaua tegemata, kui valitsuses on IRL.

Kas teeksite valitsuses IRL-i ministrite seas vangerdusi? Kas Margus Tsahkna peaks jätkama kaitseministrina? Aga Sven Sester

rahandusministrina? Mis sõnumi see avalikkusele saadaks, kui kõik vanaviisi jätkuks?

Kas Isamaa 2.0 tuleks unustada ja maha matta? Mis oleksid need konkreetsed asjad-otsused-seisukohad, millega Kaia Iva juhitav IRL

erineks Margus Tsahkna juhitud IRL-ist?

Isamaa 2.0 on hea silmapiiri visioon Eesti ja Isamaa suuremaks saamisel. Mu eesmärk on koondada IRL-i sisemised jõud, et anda selge signaal, et meie erakond on jätkuvalt stabiilne poliitiline jõud, kes seisab Eesti vabaduse, laste ja perede toimetuleku ja majanduse edenemise eest. Aga selleks on vaja luua meeskond koos selge tööjaotusega. Suured asjad vajavad ka väikeste asjade korralikult ja lõpuni ära tegemist. Muidu pole kasu ka visioonist.