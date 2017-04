Vabaerakond viskas ebamugavaid küsimusi esitanud liikme parteist välja

TV3 saade "Kuuuurija" märkis, et Silvet tegi erakondade rahastamise järelvalve komisjonile (ERJK) järelpärimise, milles soovis teada, kas erakondade riiklikust toetusest tohib finantseerida valimisliitude tegevust.

Silveti pöördumise peale tegi ERJK Vabaerakonnale märgukirja, milles juhtis partei tähelepanu valimiskampaania rahastamist puudutavatele aspektidele.

ERJK episoodi peabki Silvet enda parteist välja viskamise tegelikuks põhjuseks.

Vabaerakonna tegevjuht Märt Meesak saatis Silvetile 10. märtsil erakonna juhatuse korralisel koosolekul vastuvõetud otsuse, mille kohaselt ta eelmisel päeval erakonna Tartu piirkonna juhatuse ettepanekul parteist välja arvati.

Silvet ütles ERR-ile, et ta ei ole senini saanud erakonnalt selgitust tema parteist välja arvamise kohta.

"Mina ei ole saanud mitte ühtegi motivatsiooni-nimelist dokumenti, millel oleksid juhatuse liikmete allkirjad all, mis näitaks, et just sellist motivatsiooni pidasid juhatuse liikmed silmas, kui mind erakonnast välja arvasid," ütles Silvet.

Silvet tõdes, et 4. aprillil saatis Meesak temale küll ilma allkirjadeta dokumendi ühel lehel, kus on loetletud Silveti poolt põhiliselt sotsiaalmeedias avaldatud seisukohad, millega Vabaerakond rahul ei ole.

"Kelle arvamus see on, ei ole teada," nentis Silvet ja lisas, et jääb oma avaldatud seisukohtade juurde ka praegu, sest need vastavad tõele ja kirjeldavad Vabaerakonna siseelu adekvaatselt.

"Põhjus, miks ma avaldasin need sotsiaalmeedias, tuleneb sellest, et minul puudus juurdepääs nn vabavõrku, listides ei olnud lubatud erakonna siseelu kohta arvamust avaldada ning ka Tartu piirkonna juhatuse koosolekutel ei antud selliste probleemide lahendamiseks sõna," nentis ta.

Silvet tõdes, et nagu ERJK vastusest selgub, oli tema päring põhjendatud ning erakondadel ongi keelatud rahastada valimisliitudes kandideerivate erakonna liikmete valimiskampaaniaid.

"Põhikirjas on ju sõnaselgelt kirjas, et igal piirkonnal on õigus otsustada, kas erakonna liikmed kandideerivad erakonnana või valimisliidus. Seega mina ei ole erakonna põhikirja rikkunud ja minu väljaarvamine erakonnast on õigusvastane," leidis Silvet.

Vabaerakonna põhjendused

Meesaku poolt Silvetile saadetud dokumendis märgitakse, et antud motivatsioon on kokku pandud Tartu piirkonna juhatuse otsuse alusel ning välja arvamise aluseks on Eesti Vabaerakonna Tartu piirkonna sellekohane avaldus.

Dokumendis tuuakse ära mõned Silveti postitused sotsiaalmeedias, lisaks mainitakse ka mullu 22. novembril juhatuse koosolekul toimunud sõnasõda Silveti ja ühe parteiliikme vahel.

"Vastav käitumine läks vastuollu heade tavade ja üldtunnustatud kõlblusnormidega. Konflikti põhjuseks oli asjaolu, et puudutatud isik (Silvet-toimetus) polnud üleüldse tutvunud erakonna põhikirjaga ega erakonna seisukohtadega," märgitakse dokumendis.

Meesaku saadetud dokumendis lisatakse ka, et avalduses ei ole välja toodud kõiki Silveti poolt sotsiaalmeedias avaldatud ja erakonda diskrediteerivaid postitusi.

"Puudutatud isik ei austa erakonna seisukohti, ei tea erakonna eesmärke ja ei ole järginud põhikirja. Lähtudes eespool märgitud asjaoludest, võib teha järelduse, et tegemist on konfliktse inimesega, kelle käitumine on pahatahtlik, kes ei lähtu põhikirjast ega soovi kaasa aidata erakonna eesmärkide saavutamisele," põhjendatakse Silveti parteist välja arvamist.