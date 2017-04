Korb kaalub ERM-i vana maja korporatsioon Sakala asemel Tartule müümist

Tartus Kuperjanovi tänaval asuv ERM-i vana näitusemaja jõudis küll enampakkumisele, kuid minister Korb selle tühistas selle. Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi (RKAS) teatel oli korporatsioon Sakala jõudnud selleks ajaks ära maksta tagatisraha ja hakkas oma pakkumist tegema.

Ning ehkki Korbi teada tegi ta tühistamisotsuse enne tagatisraha kohalejõudmist, kaasati Sakala ka edasistesse läbirääkimistesse. Läbirääkimised RKAS-i ja ostuhuviliste vahel konkreetse otsuseni ei viinudki. Sakala pakutud summa oli suurem, Tartu linn rääkis aga avalikust huvist.

Pärast seda kui RKAS-i juhatus soovitas nõukogul maja ikkagi Sakalale müüa, andis nõukogu otsustusõiguse edasi. Nüüd otsustab selle üle, kes maja endale saab RKAS-i üldkoosolek ehk riigihaldusminister.

Korporatsioon Sakala on vahepeal ka panuseid tõstnud, ning lubab maja eest maksta seitsesada tuhat eurot. See on kakssada tuhat eurot enam, kui Tartu linna pakkumine. Mihhail Korbi sõnul on ta otsuse ees, kus ühel pool ongi raha ja teisel pool avalik huvi.

"Ma jätkuvalt arvan, et Tartu linn peab saama selles hoones plaanitavaid tegevusi ja teenuseid pakkuda. Hoone peab jääma maksimaalselt avalikkusele kättesaadavaks. See on selge avalikkuse huvi, mida Tartu linn plaanib realiseerida," sõnas Korb.

See tähendab, et ehkki ametlikku otsust veel ei ole, peab Mihhail Korb õigeks ERM-i vana näitusemaja Tartu linnale müüa.

"Mul on teatud täpsustused, mida ma veel tahan teada saada. Mis on Tartu linna investeerimisplaan, sest on selge, et kui Tartu soovib seda hoonet kasutusele võtta, on sinna tarvis raha juurde panna ja hoone korda teha," rääkis Korb.

Seda, kui palju hoone kordategemine Tartu linnale maksma võib minna, linnapea Urmas Klaas veel öelda ei oska, kuid alla poole miljoni see summa tõenäoliselt ei jää.

"See on järgmine samm. Kui hoone on käes, siis saab remondiprojekti teha ja selle pealt siis tulevad hinnapakkumised. Aga arvestades, et sellele majale tuleb kindlasti keskküttesüsteem välja vahetada, seal on tarvis teha vundamendi isolatsioonitöid, seal on tarvis teha sisetöid päris kõvasti, nii et teine samasugune summa läheb sinna juurde," lausus Klaas.

Sakala on valmis linnaga koostööks

Korporatsioon Sakala vilistlaskogu esimees Mihkel Stammi sõnul võiks ju ka korporatsioon maja korda teha ja siis maha linnale rendile anda. Nii võidaks nii linn kui korporatsioon, mis kardab, et näitusemaja asemele kerkivad kord näiteks kõrged eluhooned.

"Me ei saa olla kindlad, et kui ta meie valduses ei ole, siis mis saab ERMi majast kümne-kahekümne aasta pärast. Antud hetkel, kui me nägime võimalust enda lähiala krunti omandada, siis selles võimalusest me ka kinni haarasime," rääkis Stamm.

Klaasi sõnul ruumide rendilevõtmine aga linnale ei sobi, kuna näitusehoonet tahetakse sobitada pikematesse plaanidesse.

"Kuperjanovi 9 hoones võiksid tegutseda meie kultuuriseltsid, et seal oleks võimalik eakate seltsidel tegutseda ja me näeme seda, et ka Tiigi seltsimaja oma tegevustega võiks minna samma majja. Samas ruumikitsikuses vaevlev meie kunstikool saaks siis Tiigi seltsimaja hoonesse ümber asuda."