Kelam KOV valimistel ei kandideeri: see pärsib uute poliitikute juurdekasvu

"Ma mõistan järsult ja sügavalt hukka kõik need petised, kes kandideerivad, olles ühes esinduskogus koha sisse võtnud, teistesse eriti kohalikesse esinduskogudesse," ütles ERR-i uudisteportaalile Indrek Tarand.

"Minul on endiselt üks istmik. Seetõttu ma ei saa korraga kahel kohal olla. Seetõttu tundub mulle naeruväärne, küüniline ja põhiseaduse vastane nende isikute tegevus, kes olles valitud ühte esinduskokku, tahavad samal ajal olla ka teises ja siin ma pean silmas kõiki neid riigikogu ja Euroopa Parlamendi liikmeid, kes sellisele libedale teele lähevad," lisas ta.

"Kui ma kandideerin ja valituks osutun, siis ma pean Euroopa Parlamendist ära tulema, sest muidu ma petan Tallinna linna kodanikke. Kui ma seda teen, siis ma jätan pika ninaga need kodanikud Eestis, kes on mind siia valinud. Siin ei ole võiduvõimalust," rääkis Tarand.

IRL-i eurosaadik Tunne Kelam ütles, et tema kohalikel valimistel ei kandideeri.

"Minu seisukoht on püsivalt selge - lõpetame selle hämamise tuntud nimedega, keda kasutatakse mis tahes valimiste puhul, vaatamata sellele, et nad tegelikku tööd tegema ei hakka. Sellega motiveerime kodanikke keskenduma mitte tuntud isikuile, vaid konkreetsetele probleemidele ja isikuile, kes koha peal võiksid reaalseid otsuseid teha," sõnas Kelam.

"Senise lähenemisviisi tulemusena pärsime uute poliitikute juurdekasvu, kes peaksid esile kerkima omaenda nimede, programmi ja võimetega, mitte aga tuntud nimede tiibadel ja tuules. Poliitika uuenemine algab altpoolt, omavalitsuste tasandil ning peame oma valimisreeglitega soodustama iseseisvate kohalike kandidaatide esilekerkimist," ütles veteranpoliitik.

Reformierakondlane Kaja Kallas, kes kandieerib Tallinnas, ütles et kandideerida võib igale poole. "Kandideerida võib igale poole. Kahele toolile korraga istuda ei saa. Kandideerimisõigust ei saa keegi võtta mitte kelleltki," lausus ta.

Kallas ütles, et valituks osutudes ta Euroopa Parlamendist ära ei tuleks.

"See on pigem erakonna toetamine. Oleneb ka kui hästi erakonnal läheb. Kui on võimalik linna valitsemises kaasa lüüa, siis ma kaaluksin seda. Aga põhimõtteliselt ma toetan meeskonda," ütles Kallas.

Kallase parteikaaslane Urmas Paet ütles, et temal on valmisolek kandideerimiseks olemas. "Ma kavatsen kandideerida juhul kui leitakse, et see oleks vajalik," ütles Paet.

Europarlamendist Paet ära ei tuleks. Paeti sõnul võiks aga eurosaadikud edukalt samal ajal kohaliku omavalitsuse volikogus tööd teha.

"Mõni kuu tagasi riigikogu otsustas, et riigikogu liikmed nüüd võivad töötada ka omavalitsuste volikogudes. Aga siis millegipärast Euroopa Parlamendi liikmed unustati ära," ütles Paet.

"Peaks olema nii, et kõigil inimestel on võimalus kandideerida kui ka valituks osutudes reaalselt ollagi volikogu liige. Volikogu liige ei ole täistööajaga töö. Näiteks Tallinna volikogu koguneb kaks korda kuus. Paljude teiste piirkondade volikogud kogunevad üldse korra kuus või veel harvemini," lausus ta.

Keskerakonna esindaja Yana Toom kandideerib Tallinnas Põhja-Tallinna piirkonnas. Toom ütles märtsikuus, et andis nõusoleku kandideerida Põhja-Tallinnas selleks, et panustada Keskerakonna võitu ja mitte lasta poliitilistel rivaalidel lammutada tükkideks suuri asju, mida Eesti pealinnas on tehtud Edgar Savisaare eestvedamisel viimasel aastakümnel.

Kohalikel valimistel kandideerib ka sotsiaaldemokraat Marju Lauristin, kes sel nädalal ise oma valimistel osalemist kinnitada ei soovinud, ent kelle kandideerimist kinnitas erakonna Tartu piirkonna juht Heljo Pikhof.

Kohalike omavalitsuste valimisted toimuvad 15. oktoobril.