Kaljulaid: EL-iga pole midagi fundamentaalselt valesti

Eesti kogemus majanduskriisist oli see, et väljusime sellest tugevamana ja sama kehtib ka EL-i kohta, näiteks Schengeni viisavaba ruumi küsimuses. Oleme jõudnud arusaamani, et välispiiri tuleb tugevdada ja et informatsiooni tuleb jagada, lausus Kaljulaid.

Viimase kümne aasta jooksul rakendatud poliitikad on läbinud kadalipu, mille käigus pole ühtegi neist peetud tähtsusetuks ega tühistatud, lausus president.

On näha edasiarenguid, mitte taandumist, rõhutas Kaljulaid.

Kui vaadata EL-i teisi tegemisi, siis on näha, et otsuseid langetati kiiresti, lausus riigipea, tuues näiteks Brexiti küsimuses kiire ühispositsioonini jõudmise ja sanktsioonide kehtestamise Ukraina kriisis.

"Kui vaadata fakte, siis pole mitte mingit põhjust öelda, et EL on kriisis, et see ei toimi, et meie poliitikad on ekslikud," ütles president. See on Eesti sõnum, lisas ta.

EL-il on tõepoolest arenguruumi, sest maailm muutub pidevalt - maailm ei saa iial valmis ja ka EL ei saa iial valmis. Oleme veendunud, et koos saame teha palju rohkem kui kahepoolselt, lausus Kaljulaid.

Samas tuleb meeles pidada, et lubatu tuleb täita ja liikmesriigid peaksid võtma vastutuse nendes küsimustes, mis kuuluvad nende vastutusalasse ega tohiks süüdistada enda läbikukkumistes EL-i institutsioone.