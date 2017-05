Michali ja Helme sõnul esindab Aas seda, mis pealinnas valesti

Reformierakonna ja Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) linnapeakandidaatide Kristen Michali ja Martin Helme sõnul on Taavi Aas Keskerakonna kahtlaste tegudega Tallinnas seotud ning opositsioon peaks koostööd tegema, et valimiste järel pealinnas nende ainuvõim murda.

Michal märkis esmaspäeval ERR.ee otsesaates, et Keskerakonna esimehe peaministerJüri Ratase sõnul tuleb kasuks Aasa 16-aastane töökogemus Tallinnas juhtivatel kohtadel. Michal lisas, et see tähendab, et Aas kannab endaga Keskerakonna taaka.

Samuti tasub Michali sõnul silmas pidada, et esmaspäeval Aasa Keskerakonna linnapeakandidaadina esitledes andis Ratas selgelt märku enda huvist Tallinna asjadega tegelemise vastu.

"Ratas on seni luisanud avalikkusele, et ei tegele Tallnna asjadega," ütles Michal. Tema sõnul peab Ratas seega vastama näiteks ka küsimustele Tallinna Televisiooni kui Aleksei Semjonovi tunnustamise kohta.

Küsimusele, kuidas ta iseloomustaks Taavi Aasa vastas Michal, et on suhelnud viimasega ministriametis olles. "Ega ta suur rahvamees ja avaliku elu tegelane pole olnud. Eks näis, kas tema karisma linnapeakandidaadina avaneb."

Martin Helme ütles, et linnapeakandidaadi üle otsustamine on iga erakonna oma asi. "Küllap Keskerakonnal olid oma kalkulatsioonid, mis tagab neile parima tulemuse," tähendas Helme.

Helme lisas, et Aas kandideerib Mustamäel, kus tegi väga hea valimistulemuse Jüri Ratas. "Latt on väga kõrgel, kust üle hüpata."

Helme sõnul on osad keskerakondlased ajanud jälki poliitikat

9. mai tuletas Helme sõnul Oudekki Loone, Olga Ivanova ja Yana Toomi vahendusel meelde, et mis on Keskerakonna tõeline pale. "Valijate häälte püüdmine on loogiline, kuid kahtlemata on see, mida nad teevad jälk. Nad vastanduvad Eesti identiteedile, Ratase ja Aasa rolliks on teha katet sellele revanšistlikule ja putinlikule käsitluse," lausus Helme.

Ta ütles, et abilinnapea Mihhail Kõlvart annab samuti sõnumeid, et Tallinnas toimub eestikeelse hariduse väljasuretamine ja venekeelse hariduse edendamine.

Helme ütles, et keeleteema on Tallinna valimiste kontekstis tähtis, kuigi linnas on palju muidki probleeme. "Tallinnas on linnavõim ennast ammendanud ja on vaja vahetust," on Helme sõnul nende valimiste võtmeküsimus.

Ta ütles, et lisaks haridusteemadele on käest ära liikluskorraldus ja prügimajandus, kus korruptsioonihõng on üle pea. Helme hinnagul pole vältimatu, et Keskerakond võtab linnavolikogu kohtadest alla poole, kui teised erakonnad suudavad oma toetajaid motiveerida valimistel osalema.

Michali sõnul on kasulik kohalikel valimistel Tallinnas opositsiooni koostöö. "Peame mobiliseerima kõik oma valijaid," sõnas Michal.

Marin Helme märkis, et kui Isamaa ja Res Publica Liit (IRL) nimetab linnapeakandidaadiks Viktoria Ladõnskaja, siis on see küsitav samm. "IRL jätkab sama joont, et läheb püüdma uusi ja keerulisemaid hääli. Kindlam oleks püüda valijaid, kes on nende toetamisest loobunud," sõnas Helme.