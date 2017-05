Kohus karistas oma vastsündinud lapse tapnud noort naist tingimisi

Kuna Marili (19) kriminaalasi lahendati lühimenetluses, siis vähendas kohus kohe seadusest tulenevalt tema tingimisi kolmeaastast vanglakaristust ühe kolmandiku võrra, ütles Tartu kohtute pressiesindaja Krista Tamm ERR-ile.

Seega tuleb naisel kanda kaheaastane vangistus, mis mõisteti talle tingimisi kolmeaastase katseajaga, mille jooksul peab ta täitma kriminaalhoolduse kontrollnõudeid.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri süüdistuse järgi sünnitas naine möödunud aasta aprilli algul Viljandi maakonnas Viljandi vallas metsas elusa lapse, kelle ta tappis.

Kohus leidis, et süüdistuses kirjeldatud tegu on tõendatud ning ka kohtus tunnitas naine oma süüd ja kahetses.

Kohtuotsuse kohaselt tekitas naine vastsündinule tahtlikult tema surma põhjustanud peatrauma ja surus lapse jõuga mitmeharulise puu vahele.

Kohus pidas siiski põhjendatuks mõista naisele tingimisi vangistus ja seda vastavalt riigikohtu varasemale praktikale, mille järgi tuleb karistuse mõistmisel arvestada süüdlase isikuga.

Kohus arvestas, et süüdistatav on varem karistamata, ta on avaldanud oma toimepandud teo suhtes puhtsüdamlikku kahetsust ja tegu on alles noore kujunemisjärgus inimesega, kellel on lähiajal soov minna eriala omandamiseks edasi õppima.

Seega leidis kohus, et teda saab uute kuritegude toimepanemisest hoidumiseks mõjutada teda ühiskonnast isoleerimata. Samas pidas kohus põhjendatuks kehtestada talle keskmisest pikem katseaeg koos allutamisega kriminaalhooldusele.

Lõuna ringkonnaprokurör Merike Tikk ütles, et on kohtuotsusega rahul, vaatamata sellele, et kohtuvaidluses taotles ta naisele osaliselt reaalset vanglakaristust.

Prokurör taotles naisele nelja aasta ja kuue kuu pikkust vangistust, millest lühimenetluse kohaldamisel oleks arvatatud kohe maha üks kolmandik.

"Kuigi ma nõudsin karistuseks osaliselt reaalset vangistust, leidis kohus, et tingimisi vangistus täidab antud juhul karistamise eesmärgi," ütles Tikk.

Süüdistatava kaitsja palus kohtul mõista oma kaitsealusele minimaalne tingimisi vangistus ilma kriminaalhoolduseta.

Kriminaalasja arutati süüdistatava eraelu kaitseks kinnisel kohtuistungil.