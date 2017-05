Haldusreformi üle on Eestis vaieldud vähemasti 20 aastat. Päriselt läks reform käima alles eelmise valitsuse ajal, mil valdadele sätestati palju kõneainet pakkunud kriteeriumid. Kuigi vahepeal on toimunud valitsuse vahetus, pole haldusreform peatunud. Kuhu reformiga on jõutud ja kuidas valdade liitimine on sujunud - neile küsimustele otsitakse vastust tänaõhtuses hooaja viimases "Suud puhtaks" saates.