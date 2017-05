Enamik protestiks lahkunud kinnisvarabüroosid on KV.ee-sse tagasi läinud

KV.ee kehtestas aprillikuust kuulutustele uue hinnakirja, mistõttu suurematele büroodele tähendas see mitmekordset hinnatõusu. 11 bürood kõndis nagu üks mees minema ning sai selle peale kaela nii konkurentsiameti uurimise kui algatud kriminaalmenetluse võimalikus kartellikokkuleppes.

Need 11 lahkujat olid Pindi Kinnisvara, Uus Maa, CKE, Domus Kinnisvara, Arco Vara, LVM, Ober Haus, 1 Partner, RE Kinnisvara, LAAM ja Kinnisvaraekspert.

Alates mai keskpaigast on 11-st minema minema kõndinud kinnisvarabüroost seitse kahe nädala jooksul KV.ee-sse tagasi tilkunud, puudu on veel Pindi Kinnisvara, Arco Vara, RE Kinnisvara (endine Rime) ja Domus Kinnisvara, ent viimasega on kokkulepe sõlmimisel.

Märtsi lõpus oli KV.ee-s umbes 35 000 kinnisvarakuulutust, mis 1. aprilliks kukkus 20 000 peale. Mai lõpuks on kuulutuste arve peaaegu taastunud - neid on üle 31 000. Kui ka ülejäänud neli suuremat bürood naasevad, on endine tase taas käes.

Kokku on aprillist liitunud KV.ee-ga umbes 45 kinnisvaravahendusfirmat, kellest enamik on küll nö ühemehebürood.

"Kokku on meiega liitunud ligi 600 firmat, neist julgelt 450-500 ongi ühemehefirmad," kinnitas KV.ee tegevjuht Tarvo Teslon, kes peab suurte büroode naasmise põhjuseks parandatud hinnatingimusi.

"Me oma hinnamudelis järeleandmisi ei teinud, küll aga ajas - andsime rohkem aega harjuda. Uus hinnapoliitika hakkab neile kehtima veidi hiljem, septembrist," selgitas Teslon ERR.ee-le. "Praegu tundub, et koostöö läheb edasi."

""Ega meil mingit isiklikku vimma või viha ei ole, küsimus oli poliitikas."

Seega peaksid kõik tagasi tulnud kinnisvarabürood olema leppinud klausliga, et septembrist tuleb kõrgem hind alla neelata. Siiski kõik KV.ee kehtestatud tingimusi samamoodi ei mõista.

"Me peame aasta teisel poolel ikkagi läbi rääkima, kas saame samadel tingimustel jätkata või milline on hinnatõus - kui on väga järsk, siis me küll ei anna lubadust, et jääme, vaid mõtleme edasi. Ühes kinnisvaraportaalis olemist ei pea me eluküsimuseks," kommenteeris Uus Maa kinnisvarabüroo juhatuse esimees Jaanus Laugus.

Teslon ütles, et nemad kinnisvarabüroode tagasikutsumiseks midagi ei teinud, vaid bürood hakkasid ise möödunud nädalast nende vastu huvi üles näitama. Siis pikendatud vana hinnaga pakkumine neile tehtigi ning ettevõtted on riburadapidi need vastu võtnud.

"Me kuulsime, et maakleritele oli otse tehtud pakkumisi: tulge tagasi, saate vanad hinnad. Läksime küsisime, kas ettevõte ka saaks, esialgu vastati jaatavalt. Nüüd oleme tagasi. Ega mingit väga suurt initsiatiivi meid sinna tagasi saada ei olnud," kirjeldas Laugus läbirääkimiste protsessi. "Ega meil mingit isiklikku vimma või viha ei ole, küsimus oli poliitikas."

Ühemehefirmad tuntud büroode sildi all

Eestis tegutseb aktiivselt umbes 1600 maaklerit, neist enamik on väikesed ühe-kahemehefirmad, kellest paljud kasutavad frantsiisi alusel tuntud suurte kinnisvarabüroode kaubamärki. Neile KV.ee hinnatõus suurt mõju ei avalda, kuid Uue Maa sugune suur kinnisvaravahendaja, kellel on portaalis üle 2000 kinnisvarakuulutuse, peaks senise umbes 800 euro asemel hakkama igakuiselt üle 3000 maksma.

Frantsiisi alusel loodud väikeste firmade kasutamine oleks võimalus suurte büroode jaoks, juhul kui portaal oma hindu septembrist taas kergitab.

"Suured firmad on võetud orbiiti, neil tõstetakse hinda kõige rohkem, aga meil on Eesti erinevates linnades, jah, selliseid frantsiise, kus on väiksemad kollektiivid. Nemad saaksid ise edasi katsetada, see võibki olla lahendus," leidis Laugus.

Kriminaaluurimine jätkub

Suurte büroode suhtes algatatud kriminaalasi on aga endiselt pooleli.

"Kõnealune kriminaalasi on kohtueelses menetluses. Kahtlustatavana ei ole kedagi üle kuulatud," kommenteeris riigiprokuratuuri avalike suhete nõunik Kristina Kostina.

Ka konkurentsiamet ei ole võimaliku kartellikokkuleppe uurimise tulemustega veel välja tulnud.