Rakvere teatri näitlejad annetasid üheskoos verd

Kaheksaaastase pausi järel elus teist korda verd loovutanud näitleja Imre Õunapuu sõnul on koos töökaaslastega lihtsam end verd andma motiveerida kui üksi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Üksikinitsiatiivi on enda puhul väheks jäänud. Alati, kui vereauto on siin ees olnud, siis olen mõelnud, et läheks. Aga siis on jälle, et poole tunni pärast on vaja kuhugi joosta. Olen tahtnud hakata ikkagi regulaarseks käijaks," rääkis Õunapuu.

Põhja-Eesti regionaalhaigla verekeskuse doonorluse arendusjuht Ülo Lomp tõdes, et verevarudega on Eestis hästi.

"Elame ikka päris head elu. Kahtlemata, kui mõne veregrupi puhul on suurem väljastus, mõnda verd läheb rohkem vaja, siis me ikka kutsume ka. Me kutsume inimesi ka doonoripäevadele kogu aeg. Aga SOS-appikarjet ei ole meil olnud ja tore, kui neid appikarjeid ei saaks ka eriti olema," rääkis Lomp.