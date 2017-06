Koalitsioon loobus järjekordsest maksustamisideest vähem kui nädalaga

Möödunud neljapäeval tegi peaminister Jüri Ratas teatavaks plaani, et panditulumaksu asemel maksustatakse tulumaksuga kontsernisisesed laenud, mida pole tagasi makstud viie aasta jooksul. Kaubandus-tööstuskojast öeldi aga esmaspäeval ERRile, et neile teadaolevalt on see ettepanek praeguseks juba kõrvale heidetud ning ühtki konkreetset lahendust pole senini välja pakutud.

Rahandusministeeriumi pressiosakond kinnitas, et tõepoolest kajastas vahepeal tulnud info pigem läbirääkimiste seisu ja praegu töötakse ideedega edasi. Lahendusi pole jätkuvalt leitud.

Esialgu plaanis valitsus kehtestatada panditulumaks teatud kontsernisisestele laenudele ning kontsernikonto kaudu tehtavatele finantseerimistehingutele, kui need on tehtud eesmärgiga laenata Eestis teenitud kasumit teistele kontserni ühingutele. Ideed kritiseerisid tugevalt mitmed ettevõtlusorganisatsioonid, märkides, et see kahjustab Eesti ettevõtluskeskkonda.

Panditulumaks pidanuks riigile tooma nii 2020. kui 2021. aastal 18 miljonit eurot tulu.

Kuna IRLi uus esimees Seeder keeldus eelnevalt valitsuses kokku lepitud maksupaketti toetamast, loobuti panditulumaksu kehtestamisest ning hakati otsima saamata jääva tulu jaoks uusi katteallikaid.

Ratas kirjutas ettevõtlusorganisatsioonidele uuest plaanist, et kõik ema- ja sõsarühingutele antud laenud deklareeritaks ja kehtestataks üldine kuritarvituse vastane säte. Ning kui laenu viie aasta jooksul tagasi ei maksta, siis käsitletaks seda kasumi jaotisena ning maksustataks tulumaksuga.

Uue lahenduse teel lootis riik teenida nelja aastaga 34 miljonit eurot.

Kaubanduskoda teatas seepeale, et ei toeta ka seda ettepanekut.