Võimalikud uued IRL-i ministrid: Tõniste, Luik ja Kiisler

Riigikogu IRL-i fraktsiooni liige Einar Vallbaum ütles ajalehele Virumaa Teataja, et ministriportfelli peavad loovutama keskkonnaminister Marko Pomerants, rahandusminister Sven Sester ja kaitseminister Margus Tsahkna.

"Rahandusministriks saab Toomas Tõniste ja kaitseministriks Jüri Luik," rääkis Vallbaum, kes on Pomerantsi asendusliige.

Kiisler ütles ERR-ile, et minustrite väljavahetamisest on veel vara rääkida. "Need on Einari arusaamad, kuidas eesseisuses asjad kujunevad, seda me veel ei tea."

IRL-i esimees Helir-Valdor Seeder ütles ERR-ile, et enne kolmapäevast erakonna eestseisuse koosolekut ei soovi ta sel teemal ajakirjandusele kommentaare anda.

"Ma spekulatsioone ei kommenteeri," ütles esmaspäeval IRL-i riigikogu fraktsiooni esimees Priit Sibul ministrite väljavahetamise kohta ERR-ile.

Sester, Tsahkna ja Pomerants on sel nädalal välislähetuses.