Ida päästekeskuse pressiesindaja ütles ERRile, et hetkel on teada, et põlevkiviõli tehase Petroter II üheksanda korruse katusel, mis on peaaegu kümnenda korruse kõrgusel, põlevad katla tagaruumis õlijäägid või elektrikaablid.

Veidi enne kella 10 suudeti tulekahju lokaliseerida. Inimesed kannatada ei saanud, kohapeal ei olnud kedagi.

Tegu on kolmanda astme põlenguga, mis pressiesindaja sõnul on tingitud sellest, et VKG on ohtlik ettevõte ja sealsed põlengud märgitakse alati selle astmega.

