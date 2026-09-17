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Läti ostab Rootsi haubitsate asemel odavamad Tšehhi suurtükid

Välismaa
Rootsi Archer iseliikursuurtükid lahinglaskmistel Rootsis
Rootsi Archer iseliikursuurtükid lahinglaskmistel Rootsis Autor/allikas: Mattias Nurmela/Försvarsmakten (Rootsi kaitsejõud)/forsensmakten.se/bildsok
Välismaa

Läti valitsus vaatas üle oma varasema otsuse ega osta Rootsis toodetud 155-millimeetriseid iseliikuvaid haubitsaid Archer, vaid soetab nende asemel Tšehhis toodetud odavamad iseliikuvad haubitsad, kirjutas BNS.

Läti kaitseministeerium alustas 2024. aasta mais turu-uuringut 155-millimeetriste ratastega suurtükisüsteemide hankimiseks. Lõplikud läbirääkimised toimusid Rootsi ettevõttega BAE Systems Bofors ja Tšehhi ettevõttega Excalibur Army.

Pärast lõplike pakkumiste saamist hindasid Läti kaitsejõudude ja kaitseministeeriumi eksperdid finantspakkumisi, tarnegraafikuid, süsteemide operatiivvõimekuse kirjeldusi, kohaliku tööstuse kaasamise ettepanekuid ja muid tegureid, sealhulgas strateegilise partnerluse võimalusi.

Mullu juunis, kui ametis oli veel toonase peaministri Evika Siliņa valitsus, allkirjastas kaitseministeerium Rootsiga kavatsuste protokolli, mis sisaldas vastastikust kohustust sõlmida valitsustevaheline leping kaitsejõududele 155-mm suurtükisüsteemi Archer soetamiseks.

Kavatsuste protokoll ei seadnud kummalegi poolele juriidilisi kohustusi ei rahvusvahelise ega siseriikliku õiguse alusel, vaid oli kinnituseks poliitilise ja praktilise koostöö kavatsusele. Seega ei pea Läti pool maksma mingit trahvi, teatas kaitseministeerium.

Väidetavalt viivitas Rootsi ettevõte lõpliku pakkumise esitamisega, mistõttu uuris kaitseministeerium samal ajal turuvõimalusi ja jätkas läbirääkimisi teise pakkujaga. Kaitseministeerium hindas, et Tšehhi ettevõtte süsteem Morana on operatiivselt samaväärne, kuid paremate hinna- ja tarnetingimustega.

Avalikult kättesaadava teabe kohaselt esitleti Morana süsteeme esmakordselt 2022. aastal ning need on praegu veel aktiivses testimisfaasis, samas kui Archeri süsteemid on tootmises olnud üle kümne aasta ja on Rootsi armee varustuses.

Kaitseministeerium on nüüd väidetavalt Rootsi ja Tšehhi ettevõtete pakkumisi uuesti hinnanud ning kaitseminister Raivis Melnis esitas teisipäeval valitsusele lõpliku ettepaneku. Kaitseministeeriumi riigisekretär Airis Rikveilis kinnitas BNS-ile, et valitsus otsustas teisipäeval pärast kaitseministeeriumi koostatud teabega tutvumist edasise hankemenetluse peatada.

Ministeerium põhjendab otsust eelkõige tarneaja ja maksumusega. Ministeerium jõudis järeldusele, et Rootsis toodetud haubitsasüsteemi soetamine ei ole Lätile praegu teostatav.

Läti on Rootsit otsusest juba teavitanud. Samas selgitas Rikveilis, et Läti peab Rootsit endiselt üheks oma olulisemaks partneriks kaitsevaldkonnas ning et kahe riigi vaheline koostöö on "sügav ja väga aktiivne".

Rikveilis ei kommenteerinud Tšehhi Morana süsteemide soetamise maksumust ega Lätile mõeldud ühikute arvu. Samas kinnitas ta, et esimesed tarned on kavandatud järgmisesse aastasse.

Kaitseministeeriumi riigisekretär tunnistas, et Rootsi ja Tšehhi ettevõtete pakkumiste vahel on märkimisväärne hinnaerinevus.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

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