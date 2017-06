Tallinna Sadam peab Allan Kiilile hüvitist maksma

Ringkonnakohus ei rahuldanud Tallinna Sadama kaebust ja jättis muutmata Harju maakohtu otsuse, millega rahuldati Kiili hagi Tallinna Sadama vastu konkurentsikeelust tuleneva hüvitise saamiseks 24 779,76 eurot.

Lisaks mõistis maakohus Tallinn Sadamalt Kiilile menetluskulud 6462,40 eurot ning ringkonnakohus mõistis Kiilile täiendavalt menetluskulusid 2067,50 eurot.

Ringkonnakohus nõustus maakohtu järeldustega, mille kohaselt ütles juhatuse liikme teenistuslepingu üles Kiil, mitte Tallinna Sadam.

Kohtu arvates mõistis selliselt juhatuse liikme avaldust ka ettevõtte nõukogu, mida kinnitab viimase poolt tehtud otsuse sõnastus. Samuti leidis kohus, et nõukogu otsus, mistahes tõlgenduse alusel, ei anna alust järelduseks, et koos teenistussuhtega lõpetati ka konkurentsikeelu kokkulepe.

Konkurentsipiirangu lõpetamine peab olema äriühingu poolt selgesõnaliselt väljendatud ja vormistatud, kuid antud juhul see nõukogu otsusest ei järeldu ning Tallinna Sadam ei ole seda kohtumenetluses tõendanud.

Koos vandeadvokaat Britta Oltjeriga Kiili esindava vandeadvokaadi Aivar Pilve selgituse kohaselt leidis kohus muu hulgas ka seda, et põhjendamatud on Tallinna Sadama väited, mille kohaselt ei olnudki Kiilil võimalik konkurentsikeeldu rikkuda nii teatud ajal vahi all viibimise kui ka teiste sama valdkonna ettevõtete huvi puudumise tõttu.

Konkurentsikeelu eest hüvitise maksmine eeldabki sellest keelust kinnipidamist ning on mõeldud kompensatsiooniks sellise piirangu kohaldamise eest.

"Inimene, kelle suhtes kehtib konkurentsipiirangu kokkulepe, ei pea vastupidiselt Tallinna Sadama arvamusele, eraldi tõendama selle nõude järgimist. Selle põhimõtte järgimist eeldatakse ning alust keelduda hüvitise maksmisest on siis, kui on tõendamist leidnud konkurentsipiirangu rikkumine," märkis Pilv.

Tallinna Sadama korruptsiooni süüasjas on 15 kahtlustatavat

Riigiprokuratuuri kinnitusel on nn Tallinna Sadama korruptsiooni süüasja kohtueelne menetlus läbi ning toimikud on antud kaitsjatele tutvumiseks.

Kaitsjad võivad taotlusi esitada kuni juuli lõpuni ning pärast taotluste läbivaatamist otsustab prokuratuur süüdistusakti koostamise.

Kokku on selles kriminaalasjas 15 kahtlustatavat, kelle seas on nii füüsilisi kui ka juriidilisi isikuid.

ERR-i andmetel on kahtlustatavad Allan Kiilile ja Ain Kaljurannale lisaks Kaido Tamberg, Eno Saar, Anna Annikova, Tõnis Pohla, Toivo Promm, Üllar Raad ja Martin Paide. Lisaks on kahtlustavad veel kaks Eesti kodanikku ja kaks välisriigi kodanikku.

ERR-ile teadaolevalt pole kriminaalasjas Eesti firmasid, sealhulgas AS-i Tallinna Sadam, kahtlustatavaks tunnistatud ning kahtlustuse on saanud juriidilise isikuna kaks välisriikide ettevõtet.

Tallinna Sadama juhatuse eksliikmeid Allan Kiili ja Ain Kaljuranda kahtlustatakse rahapesus suures ulatuses ning korduvas altkäemaksu võtmises suures ulatuses.

Lisaks Kiilile ja Kaljurannale kahtlustatakse altkäemaksu võtmises Tallinna Sadama hooldusosakonna endist juhatajat Martin Paidet.

Altkäemaksu andmises ja altkäemaksu vahendamises on kahtlustuse saanud transpordi ja logistika sektori ettevõtetega seotud inimesed nii Eestist kui ka välismaalt.

Kahtlustuse järgi on Tallinna Sadama juhatuse eksliige Allan Kiil võtnud altkäemaksu miljonite eurode ulatuses ning Tallinna Sadama juhatuse endine esimees Ain Kaljurand sadade tuhandete eurode ulatuses.

Kiil ja Kaljurand vahistati 2015. aasta 26. augustil, kui prokuratuur oli esitanud mõlemale kahtlustuse suures ulatuses altkäemaksu võtmises. Mõlemad mehed vabastati vahi alt eelmise aasta alguses.

Kriminaalasja uuris kaitsepolitsei ja uurimist juhtis riigiprokuratuur.