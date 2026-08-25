Kalle Laaneti õigeksmõistev kohtuotsus jõustus

Tallinna ringkonnakohus tühistas 20. mail Harju maakohtu varasema (9. veebruari) otsuse täies ulatuses ja mõistis Kalle Laaneti talle esitatud kelmuse süüdistuses õigeks.

Süüdistuse kohaselt sai Laanet aastatel 2022 kuni 2023 riigikogu ja valitsuse liikmena eluasemekulude hüvitist tänu esitatud valeandmetele. Nimelt ei kuulu hüvitamisele seotud isikuga sõlmitud üürilepingust tulenevad üürimaksed. Laanet kinnitas eluasemekulude hüvitamist taotledes, et eluruumi üürileping ei ole sõlmitud seotud isikuga, vaid juriidilise isikuga, mille ainuosanik ja juhatuse liige oli Laaneti abikaasa poeg.

Vaidlus oli nii selle üle, kas üürileping oli sõlmitud seotud isikuga, kui ka selle üle, kas Laanet teadis, et abikaasa poeg on korruptsioonivastase seaduse järgi temaga seotud isik.

Harju maakohus vastas mõlemale küsimusele jaatavalt, mõistis Laaneti kelmuses süüdi ja karistas teda ühe aasta ja nelja kuu pikkuse tingimisi vangistusega.

Küsimuses, kas üürileping oli sõlmitud seotud isikuga, nõustus ringkonnakohus maakohtuga. Samas leidis ringkonnakohus, et justiitsministrile eluasemekulude hüvitamise regulatsioon erines teistest ja justiitsministrile eluasemekulude hüvitamine ei sõltunud sellest, kas üürileping on sõlmitud seotud isikuga.

Ühtlasi pidas ringkonnakohus erinevalt maakohtust usutavaks Laaneti väidet, et ta ei teadnud, et tema abikaasa laps on seotud isik. Ringkonnakohtu hinnangul ei olnud tõendeid, mis lükkaks ümber Laaneti selgitused, kuidas tema sai aru seotud isiku mõistest.

Ringkonnakohus nentis, et Laanet ei käitunud piisavalt hoolikalt, kui ta seadusega ei tutvunud, kelmuses süüdimõistmiseks sellest aga ei piisa. Kelmusega on tegemist siis, kui inimene kindlalt teab, et esitab valeandmeid.

Tallinna ringkonnakohus mõistis riigilt Kalle Laaneti kasuks välja õigusabikulud 36 548,40 eurot.