Vene hävitaja tegi Läänemere kohal USA luurelennuki suhtes ohtliku manöövri

Hävitaja, mis kandis kahte õhk-õhk tüüpi raketti, möödus luurelennukist vaid viie jala ehk pooleteise meetri kauguselt.

Ametnike sõnul tegi Vene piloot luurelennukiga kohakuti jõudes provokatiivseid manöövreid.

Intsident, mille USA liigitas ohtlikuks, toimus esmaspäeval.

Armed Russian jet flew 'erratically' and came within 5 feet of a US aircraft over the Baltic Sea, US official says https://t.co/rMglPXGti0 pic.twitter.com/lJX9LTJ4jR