Kohus mõistis Vantaa endise linnapea korruptsiooni eest vangi

Peltomäkit süüdistati altkäemaksu võtmises raskendavatel asjaoludel (soome keeles törkeä - Toim.) ja ametialaste kohustuste rikkumises. Viimases süüdistuses mõistis kohus endise linnapea õigeks, kuid prokuröri väitel langetas kohus sellise otsuse süüdistuse aegumise, mitte selle sisu tõttu, vahendas Yle.

Altkäemaksu võtmise puhul otsustas kohus ka seda, et Peltomäki peab maksma riigile 188 000 eurot. Samuti kehtestati tema suhtes viieks aastaks ärikeeld.

Süüdistuse kohaselt võttis Peltomäki aastatel 2006-2011 altkäemaksu arhitektuuribüroolt Forma-Futura ning selle omanikult ja tegevjuhilt Leila Tuominenilt. Kuritegude sooritamise ajal oli Peltomäki kõigepealt Vantaa linnavalitsuse töötaja, seejärel abilinnapea ja lõpuks ka linnapea (Soome mõistes ja Vantaa puhul kaupunginjohtaja - Toim.)

Prokuröri hinnangul sai Peltomäki korruptiivset kasu rohkem kui 200 000 euro eest. Näiteks said Peltomäki ja tema kaks poega Forma-Futura turuhinnast odavamad üürikorterid ning Tuominen maksis Peltomäki arvele kümneid tuhandeid eurosid, et linnajuht ettevõttele soodsaid otsuseid langetaks. Samuti rahastas ettevõte Peltomäki puhkusereise välismaale.

Prokurör Tuire Tamminiemi ütles, et on otsusega üldjuhul rahul, ning lisas, et juhtum on Soome kontekstis erandlik ja tähelepanuväärne, sest sageli ei õnnestu korruptsioonijuhtumeid kohtus nii põhjalikult tõestada.

Peltomäki advokaat Riitta Leppiniemi kinnitas, et tema klient on otsuses pettunud ning kavatseb selle kindlasti edasi kaevata.