Soome süüdistab laevakaptenit ja meeskonnaliiget kaablite lõhkumises

Soome esitas esmaspäeval süüdistuse Soomet ja Eestit ühendava merekaabli kahjustamises kahtlustatava laeva venelasest kaptenile ja ühele meeskonnaliikmele, teatasid ametivõimud.

Soome ametivõimud pidasid 31. detsembril 2025 kinni Venemaalt Iisraeli teel olnud 132 meetri pikkuse kaubalaeva Fitburg, kuna kahtlustati, et laeva ankur oli Soome lahes kahjustanud kaht sidekaablit.

Vahejuhtum on üks mitmest Läänemerel toimunud arvatavast kaablisabotaaži juhtumist, mida paljud eksperdid ja poliitikud peavad osaks Venemaa hübriidsõjast lääneriikide vastu.

Venelasest kaptenile ja Aserbaidžaani kodanikust pootsmanile esitati süüdistus vara kahjustamises raskendavatel asjaoludel ja side häirimises raskendavatel asjaoludel, teatas Soome riigiprokuratuur.

Neid kahtlustatakse kahe merealuse sidekaabli läbilõikamises ja veel kaheksa merealuse ühenduse kahjustamise katses, lohistades vigastatud ankrut enne laeva peatamist mööda merepõhja vähemalt 130 kilomeetrit.

Prokuröri sõnul põhjustas intsident "märkimisväärset ja vahetut kahju ning kujutas tõsist ohtu Soome telekommunikatsiooni-, elektri- ja gaasivõrkude toimimisele".

Süüdistatavad on eitanud neile süüks pandud tegusid, mis sooritati Eesti majandusvööndis.

Nad on samuti väitnud, et kuna kaablid said kahjustada väljaspool Soome territoriaalvesi, puudub riigil selles juhtumis jurisdiktsioon.

Soome Keskkriminaalpolitsei (NBI) lõpetas juhtumi kriminaaluurimise juuni alguses.

Eelmisel aastal süüdistati kolme Cooki saartel registreeritud tankeri Eagle S meeskonnaliiget ankru lohistamises mööda merepõhja ja viie merekaabli kahjustamises Soome lahes 25. detsembril 2024.

Helsingi maakohus otsustas, et Soome kohtualluvus ei kehti ning juhtumi arutamine on laeva lipuriigi või süüdistatavate koduriikide pädevuses.

Soome prokurörid kaebasid otsuse edasi, kuid ringkonnakohus ei ole veel juhtumis otsust teinud.